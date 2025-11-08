Kinh tế Làm nhà bạt để tạm ổn định chỗ ở cho các hộ dân bị trôi nhà sau lũ lụt ở xã Nhôn Mai (Nghệ An) Để giúp người dân bản Phá Mựt có chỗ ở sau 2 tuần bị lũ lụt làm trôi nhà cửa, tài sản, chính quyền và các lực lượng ở xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An đã tìm vùng đất bằng phẳng dựng nhà bạt cho bà con đến ở.

Ngày 11/8, ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cho biết, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang triển khai dựng nhà bạt cho người dân bản Phá Mựt.

Khu vực lựa chọn để làm nhà bạt cho người dân bản Phá Mựt là khu vực bằng phẳng ở bản Na Hỷ. Các lực lượng và cán bộ chính quyền xã Nhôn Mai dọn dẹp mặt bằng trước lúc dựng nhà bạt. Ảnh: CSCC

Bản Phá Mựt có 71 hộ, là một trong các bản bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt lũ lịch sử ngày 22/7 vừa qua. Ngoài nhà cửa, tài sản của bà con bị lũ cuốn, thì đường giao thông từ trung tâm xã Nhôn Mai vào bản Phá Mựt cũng bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt, cô lập bản trong hơn 10 ngày. Hiện nay, đường giao thông từ bản Nhôn Mai đến bản Phá Mựt đã được thông cho xe máy có thể đi vào, còn ô tô thì vẫn chưa thể đi đến nơi.

Bản Phá Mựt cách trung tâm xã Nhôn Mai khoảng 9km. Trên địa bàn xã Nhôn Mai, trong số 73 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn thì bản Phá Mựt có 13 nhà và có 5 nhà bị hư hỏng nặng, 4 nhà nằm trong diện phải di dời khẩn cấp; 7 nhà có nguy cơ sạt lở cao.

Người dân bản Phá Mựt sửa soạn đồ đạc để di chuyển đến ở tại nhà bạt. Ảnh: CSCC

Vì vậy, từ sự hỗ trợ về vật tư của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, từ ngày 10-11/8, chính quyền và các lực lượng chức năng tại xã Nhôn Mai đang khẩn trương dựng 30 nhà bạt cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề ở bản Phá Mựt, giúp bà con không còn phải ở tạm trong lều, lán tre lá dựng vội sau lũ quét.

Trong ngày 11/8, dự kiến sẽ dựng 13 nhà bạt cho 17 hộ. Các nhà bạt còn lại sẽ được dựng tiếp vào những ngày tới. Vị trí dựng nhà bạt được lựa chọn tại khu vực bằng phẳng xen dưới tán cây rừng ở bản Na Hỷ, gần trung tâm xã Nhôn Mai, bước đầu giúp bà con ổn định chỗ ở.

Mỗi nhà bạt có diện tích khoảng hơn 24m2 dành để ăn ngủ, sinh hoạt, khu vực bếp bố trí phía ngoài. Mỗi hộ vào ở tại nhà bạt còn được hỗ trợ một bóng đèn năng lượng mặt trời và bồn chứa nước 2.000 lít và một số lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Trên địa bàn xã Nhôn Mai, ngoài dựng nhà bạt cho các hộ dân bị ảnh hưởng ở bản Phá Mựt, tại các bản khác các lực lượng “4 tại chỗ” cũng đã và đang giúp đồng bào dựng lán, nhà tạm để ở, cung cấp nước sạch, lương thực thực phẩm và triển khai các công tác hỗ trợ khác.

Hình ảnh các lực lượng chung tay dựng nhà bạt, hỗ trợ bước đầu cho người dân bản Phá Mựt ổn định chỗ ở:

Mẫu nhà bạt được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận chuyển lên Nhôn Mai hỗ trợ người dân. Ảnh: CSCC

Cung cấp thùng đựng nước cho các hộ dân có nhà tạm. Ảnh: Hải Thượng



Lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cho các hộ dân. Ảnh: Hải Thượng

