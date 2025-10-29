Pháp luật Làm rõ vụ xe trộn bê tông để rơi bê tông tươi trên Quốc lộ 46 Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã mời tài xế liên quan đến vụ việc xe trộn bê tông để rơi bê tông tươi trên Quốc lộ 46 lên làm việc.

Hình ảnh người dân phản ánh. Clip: CSCC

Trước đó, người dân phản ánh và ghi lại hình ảnh một xe trộn bê tông mang biển kiểm soát 37H-112.47 vừa di chuyển, vừa để bê tông rơi vãi xuống mặt đường trên tuyến Quốc lộ 46, đoạn qua xã Nghi Ân cũ. Sự việc gây bức xúc vì làm mất vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, ngay trong chiều 28/10, lực lượng CSGT nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua làm việc, xác định xe mang BKS 37H-112.47 không phải là xe gây rơi bê tông, mà là xe được điều động đến hiện trường tưới nước, để rửa và quét dọn phần bê tông bị tràn ra đường trước đó.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế Đ.V.T. Ảnh: PV

Tài xế để xảy ra sự cố được xác định là Đ.V.T. (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An), lái xe của Công ty cổ phần Xây dựng Vật liệu MT.

Anh T. khai rằng, vào khoảng 13h30 ngày 28/10, khi điều khiển xe bồn trộn bê tông BKS 37H-112.81 lưu thông đến Km11+800, Quốc lộ 46, chốt quay bồn bị gãy, khiến bồn quay ngược và làm bê tông tươi chảy ra đường.

Bê tông tươi rơi vãi trên đường. Ảnh: CSCC

Phát hiện sự cố, anh T. lập tức dừng xe và nhờ một xe khác (BKS 37H-112.47) mang nước đến tưới rửa, quét dọn khu vực bị bê tông tràn.

Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã lập biên bản xử phạt tài xế Đ.V.T. về hành vi làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ (bê tông tươi) theo quy định.