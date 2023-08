Lâm tặc bị bắt sau 21 năm thay tên đổi họ trốn truy nã

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bắt giữ 2 đối tượng truy nã đang lẩn trốn ở khu vực phía Nam.