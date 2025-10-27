Lâm Vỹ Dạ chỉ nhận 500 nghìn đồng khi đóng phim của Quách Ngọc Tuyên Nữ diễn viên từ chối nhận cát-sê đầy đủ, chỉ giữ lại 500 nghìn đồng làm lộc để hỗ trợ đàn anh Quách Ngọc Tuyên hoàn thành web drama tâm huyết 'Trăng điên'.

Hành động ý nghĩa của Lâm Vỹ Dạ

Trong sự kiện ra mắt web drama "Trăng điên" vào ngày 24/10, diễn viên Quách Ngọc Tuyên đã xúc động khi chia sẻ về hành động của đồng nghiệp thân thiết Lâm Vỹ Dạ. Theo đó, cô chỉ nhận mức cát-sê tượng trưng 500 nghìn đồng cho vai diễn của mình, phần còn lại cô gửi lại để hỗ trợ chi phí sản xuất cho dự án.

Quách Ngọc Tuyên kể lại, khi anh chuẩn bị phong bì cát-sê để gửi cho Lâm Vỹ Dạ sau khi hoàn thành cảnh quay, cô đã thẳng thừng từ chối. "Dạ cầm tiền lên đếm và nói: 'Ông bị điên hả ông Tuyên?', rồi em rút một tờ 500 nghìn đồng gọi là 'lộc Tổ', phần còn lại xin gửi lại tôi để hỗ trợ chi phí sản xuất", anh chia sẻ. Hành động này của Lâm Vỹ Dạ đã khiến nam diễn viên không kìm được nước mắt.

Lâm Vỹ Dạ và Quách Ngọc Tuyên lần đầu tham gia dự án riêng.

Tình đồng nghiệp hơn 20 năm gắn bó

Quách Ngọc Tuyên cho biết đây là lần đầu tiên anh và Lâm Vỹ Dạ làm việc chung trong một dự án do anh sản xuất, dù cả hai đã có mối quan hệ thân tình hơn 20 năm từ khi cùng trưởng thành tại Sân khấu Nụ Cười Mới. Anh luôn trân trọng Lâm Vỹ Dạ vì cách cư xử tinh tế trong công việc và cuộc sống.

Không chỉ có Lâm Vỹ Dạ, ông xã cô là diễn viên Hứa Minh Đạt cũng là người đã hỗ trợ Quách Ngọc Tuyên trong những ngày đầu lập nghiệp. Nam diễn viên cảm thấy may mắn vì luôn nhận được sự yêu thương và giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp.

Quách Ngọc Tuyên thấy may mắn vì được đồng nghiệp yêu thương, hỗ trợ.

Hậu phương vững chắc từ gia đình

Bên cạnh sự giúp đỡ của đồng nghiệp, Quách Ngọc Tuyên còn có sự ủng hộ tuyệt đối từ bà xã Thảo Hân, người kém anh 16 tuổi. Anh cho biết vợ luôn tin tưởng 100% vào các quyết định của chồng. "Hồi sản xuất phim Vi Cá, chi phí dự kiến 1 tỷ, trong người tôi chỉ có 50 triệu mà tôi vẫn dám làm là mọi người biết chúng tôi liều cỡ nào", anh kể.

Để động viên tinh thần chồng, Thảo Hân cũng lần đầu tham gia diễn xuất với một vai khách mời trong web drama "Trăng điên".

Nam diễn viên luôn được vợ trẻ kém 16 tuổi ủng hộ trong mọi việc.

Web drama "Trăng điên" và nỗ lực làm mới bản thân

"Trăng điên" là dự án web drama tâm huyết do Quách Ngọc Tuyên đầu tư sản xuất với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Phim do Ngọc Tưởng làm đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm NSND Việt Anh, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Thùy Anh, Hoàng Phi.

Ngoài vai trò nhà sản xuất, Quách Ngọc Tuyên còn đảm nhận vai chính. Sau gần 20 năm làm nghề, anh mong muốn thử sức với một hình tượng nhân vật khác biệt, có chiều sâu tâm lý phức tạp, thậm chí là biến thái, bệnh hoạn. Qua dự án này, anh hy vọng có thể khẳng định năng lực diễn xuất đa dạng của mình, thay vì bị đóng khung trong một dạng vai cố định.