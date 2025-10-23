Lamborghini Revuelto Ad Personam 20th Anniversary đặc biệt Ra mắt tại Lamborghini Day ở Trung Quốc, phiên bản kỷ niệm 20 năm dùng sơn Giallo Inti, tem Nero Noctis, nội thất monogram L thủ công; hybrid V12 1.015 mã lực, 0–100 km/h 2,5 giây.

Lamborghini giới thiệu Revuelto Ad Personam 20th Anniversary tại sự kiện Lamborghini Day, đánh dấu 20 năm thương hiệu hiện diện ở Trung Quốc đại lục. Phiên bản hàng thửa này tập trung vào giá trị di sản kết hợp thẩm mỹ ưa chuộng của khách hàng nơi đây, đồng thời giữ trọn hiệu năng đặc trưng của hệ hybrid V12 trên Revuelto.

Điểm nhấn của mẫu xe là lớp sơn vàng Giallo Inti biểu tượng cho sự thịnh vượng, năng lượng và uy tín, đi cùng tem màu đen Nero Noctis chạy dọc thân xe và bộ nhận diện “20th Anniversary” mô phỏng linh vật của hãng. Bên trong, khoang lái được hoàn thiện thủ công với chỉ khâu và viền Giallo Taurus đồng điệu, nhấn bằng họa tiết monogram Ad Personam chữ “L” – cách diễn giải hiện đại của motif truyền thống Lamborghini.

sieu xe, lamborghini revuelto, revuelto, lamborghini, trung quoc, ad personam anh 1

Ngôn ngữ cá nhân hóa Ad Personam và dấu ấn kỷ niệm 20 năm

Phiên bản Ad Personam 20th Anniversary được Lamborghini thiết kế dành riêng cho thị trường Trung Quốc, thể hiện rõ qua bảng màu và các chi tiết nhận diện. Giallo Inti là một trong những màu được khách hàng Trung Quốc ưa thích; khi kết hợp với tem Nero Noctis phủ dọc thân xe, tổng thể ngoại hình trở nên tương phản và giàu kịch tính thị giác.

Logo “20th Anniversary” mô phỏng linh vật thương hiệu được bố trí như một dấu ấn kỷ niệm, nhấn mạnh tính sưu tầm của phiên bản. Cấu trúc thân xe và các đường cắt gợi cảm giác khí động học mạnh mẽ, song ở bản đặc biệt này, Lamborghini ưu tiên kể câu chuyện di sản qua màu sắc và đồ họa thân xe.

sieu xe, lamborghini revuelto, revuelto, lamborghini, trung quoc, ad personam anh 2

Cabin thủ công với monogram L và phối màu Giallo Taurus

Trên táp-lô, ghế và các bề mặt tiếp xúc, đường chỉ và viền Giallo Taurus tạo sự liên kết chặt chẽ với ngoại thất. Họa tiết monogram Ad Personam chữ “L” xuất hiện như chữ ký thiết kế, vừa tăng tính nhận diện vừa nhấn mạnh tay nghề thủ công của đội ngũ thợ lành nghề tại Sant’Agata Bolognese.

Trải nghiệm thị giác trong khoang lái dựa trên sự tương phản giữa tông vàng và các mảng màu tối, củng cố cảm giác thể thao nhưng vẫn trang trọng của một mẫu siêu xe kỷ niệm. Các chi tiết nội thất trên phiên bản này tập trung vào cá nhân hóa và chất liệu hoàn thiện, phù hợp tinh thần “đặt làm riêng” của chương trình Ad Personam.

sieu xe, lamborghini revuelto, revuelto, lamborghini, trung quoc, ad personam anh 6

Hiệu năng hybrid V12: con số nói lên tất cả

Revuelto Ad Personam 20th Anniversary giữ nguyên cấu hình truyền động đặc trưng của dòng Revuelto: động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6,5 l cho công suất tối đa 825 mã lực và mô-men xoắn 725 Nm. Khi kết hợp với hệ hybrid, tổng công suất đạt 1.015 mã lực.

Với sức mạnh kể trên, xe có thể tăng tốc 0–100 km/h trong 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa hơn 350 km/h. Đây là những con số hiệu năng thuộc nhóm đầu bảng của siêu xe thương mại hiện nay, phản ánh triết lý cân bằng giữa di sản V12 và công nghệ điện hóa của Lamborghini trên Revuelto.

sieu xe, lamborghini revuelto, revuelto, lamborghini, trung quoc, ad personam anh 8

An toàn và công nghệ: trọng tâm vào di sản và chế tác

Thông tin chi tiết về các hệ thống hỗ trợ lái và đánh giá an toàn độc lập không được công bố trong phạm vi giới thiệu phiên bản này. Trọng tâm của Revuelto Ad Personam 20th Anniversary nằm ở câu chuyện kỷ niệm 20 năm, sự cá nhân hóa triệt để và các giá trị thẩm mỹ – chế tác dành cho khách hàng Trung Quốc.

Giá bán và định vị

Giá bán của Lamborghini Revuelto Ad Personam 20th Anniversary dành cho thị trường Trung Quốc chưa được công bố. Tại Việt Nam, Lamborghini Revuelto được phân phối chính hãng với giá từ 44 tỷ đồng, cung cấp thêm một mốc tham chiếu về định vị của dòng xe này. Với cấu hình hybrid V12 và tính độc bản cao của chương trình Ad Personam, phiên bản kỷ niệm hướng tới nhóm khách hàng sưu tầm coi trọng cá nhân hóa và dấu ấn di sản.

Bảng thông số chính (theo thông tin công bố)

Hạng mục Giá trị Động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6,5 l Công suất động cơ V12 825 mã lực Mô-men xoắn cực đại 725 Nm Tổng công suất hệ hybrid 1.015 mã lực Tăng tốc 0–100 km/h 2,5 giây Tốc độ tối đa Hơn 350 km/h Giá bán tại Việt Nam Từ 44 tỷ đồng (tham chiếu cho dòng Revuelto) Giá bán tại Trung Quốc Chưa công bố

Kết luận

Ưu điểm

Bản kỷ niệm cá nhân hóa sâu, màu Giallo Inti cùng tem Nero Noctis và logo 20th Anniversary tạo nhận diện rõ rệt.

Nội thất thủ công với chỉ khâu Giallo Taurus và monogram L, làm nổi bật giá trị Ad Personam.

Hiệu năng hybrid V12 1.015 mã lực; nước ga đầu ấn tượng với mốc 0–100 km/h 2,5 giây.

Hạn chế

Giá bán dành cho thị trường Trung Quốc chưa được công bố.

Thông tin chi tiết về trang bị an toàn/chủ động không được nêu trong giới thiệu phiên bản.

Tổng thể, Lamborghini Revuelto Ad Personam 20th Anniversary là một lời khẳng định về di sản và năng lực cá nhân hóa của Lamborghini, với hiệu năng của hệ hybrid V12 làm nền, hướng tới nhóm khách hàng đề cao giá trị biểu tượng và tính độc đáo.