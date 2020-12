Lần đầu tiên học sinh Nghệ An đạt giải tại cuộc thi khởi nghiệp quốc gia năm 2020

Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020 được phát động từ tháng 7/2020 trên phạm vi toàn quốc với sự tham gia của học sinh hơn 60 tỉnh, thành và sinh viên của hơn 400 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên cả nước.

Qua 5 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được gần 600 bài dự thi và có 72 dự án xuất sắc nhất lọt vào chung kết (20 dự án của học sinh phổ thông và 52 dự án của sinh viên đại học, cao đẳng).

Các tác giả và giáo viên hướng dẫn đang triển khai dự án. Ảnh: P.V

Tham dự cuộc thi, các học sinh được thể hiện ý tưởng, tìm kiếm cơ hội để biến ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của mình thành hiện thực. Đây đồng thời là môi trường quan trọng để kết nối “3 nhà”: Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp. Với Nhà nước, sản phẩm của giáo dục và đào tạo chính là nguồn nhân lực chất lượng cao; Với doanh nghiệp, đây là một sân chơi bổ ích để tìm kiếm ý tưởng, dự án mới để có thể đầu tư và mang lại lợi nhuận cho mình cũng như lợi ích cho cộng động, xã hội.

Năm 2020, Nghệ An có 1 dự án được lọt vào vòng chung kết, đó là Dự án “Thảo mộc bảo vệ rau và hoa màu ProSafe” của học sinh Long Hoàng Bảo (học sinh lớp 12), Vi Đức Quân và Nguyễn Thị Minh (học sinh lớp 11) và do cô giáo Bùi Thị Thùy Dung - Trường THPT 1-5 Nghĩa Đàn hướng dẫn trực tiếp.

Các học sinh Nghệ An đang thuyết trình về dự án tại ngày hội khởi nghiệp học sinh, sinh viên toàn quốc. Ảnh: PV Chung cuộc, Dự án “Thảo mộc bảo vệ rau và hoa màu ProSafe” đã được lọt vào TOP những dự án xuất sắc nhất của cuộc thi. Trải qua phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi phản biện của Ban Giám khảo, dự án đã được Ban Tổ chức trao giải Nhì, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen và được nhận 20 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra, dự án còn được nhận giải dự án có số lượng bình chọn nhiều nhất.



Cuộc thi tổ chức lần thứ 3, nhưng đây là lần đầu tiên Nghệ An đạt giải ở cuộc thi này. Dự án “Thảo mộc bảo vệ rau và hoa màu ProSafe” do học sinh Trường THPT 1/5 thực hiện đã chế xuất ra sản phẩm thảo mộc có nguồn gốc sinh học, được làm từ những nguyên liệu như thầu dầu tía, sài đất, ớt cay, cúc dã quỳ, mồng tơi, bồ kết. Sản phẩm vừa có thể phòng trừ các loại sâu bệnh, vừa an toàn với sức khỏe con người và môi trường đất.

Ngoài ra, sản phẩm có thể sử dụng cho cây rau khi trong giai đoạn thu hoạch, không gây độc hại tới sản phẩm, ít ảnh hưởng đến các loại thiên địch và giúp giảm chi phí trong bảo vệ thực vật.

Các tác giả và giáo viên Trường THPT 1/5 tại ngày hội khởi nghiệp quốc gia được tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: P.V