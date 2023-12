Lần đầu tiên Nghệ An tổ chức hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

Tối 19/12, tại thành phố Vinh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức khai mạc Vòng chung kết Hội thi “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ cở giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp” tỉnh Nghệ An năm 2023.

Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có đội tuyển dự thi tại Vòng chung kết.

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh cho biết: Với mục đích đa dạng hóa các hoạt động, hình thức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời lan tỏa các thông điệp về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tới các em học sinh, sinh viên, các thầy cô giáo và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh quyết định tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp” tỉnh Nghệ An năm 2023.

Hội thi gồm có 2 vòng thi: Vòng thi trực tuyến diễn ra từ ngày 30/9 đến 20/10/2023 với sự tham gia của 25 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh, bằng cách trả lời bộ câu hỏi trắc nghiệm trên trang web của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh. Kết thúc vòng thi, Ban tổ chức chọn 10 trường có kết tốt nhất tham gia vòng thi chung kết theo hình thức sân khấu hóa.

10 đội thi vào Vòng chung kết Hội thi “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ cở giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp” tỉnh Nghệ An năm 2023 gồm: Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Y Khoa Vinh, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Trường Cao đẳng Việt - Đức, Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại, Trường Trung cấp Kỹ thuật Yên Thành, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật miền Tây Nghệ An, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Nghệ An, Trường Trung cấp Kinh tế Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An.