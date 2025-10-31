Lan Phương và tạo hình cá tính trong Gió ngang khoảng trời xanh Nữ diễn viên Lan Phương đảm nhận vai Linh, một giám đốc sản xuất cá tính, hứa hẹn tạo ra nhiều kịch tính cho mối quan hệ của cặp đôi chính trong phim.

Diễn viên Lan Phương đã chính thức góp mặt trong bộ phim truyền hình "Gió ngang khoảng trời xanh" từ tập 26, mang đến một nhân vật mới hứa hẹn tạo ra nhiều biến động cho mạch truyện. Cô vào vai Linh, một nhân vật được dự đoán sẽ tác động mạnh mẽ đến cuộc hôn nhân của cặp đôi Mỹ Anh (Phương Oanh) và Đăng (Doãn Quốc Đam).

Vai diễn Linh và màu sắc mới cho bộ phim

Trong phim, Lan Phương hóa thân thành Linh, Giám đốc sản xuất của một công ty truyền thông lớn. Nhân vật này được xây dựng với tính cách thông minh, hoạt ngôn và nhanh nhẹn. Tuy nhiên, khác với sự chỉn chu của Mỹ Anh, Linh lại là một người sống rất bản năng. Sự xuất hiện của cô được xem là "ngòi nổ" cho những mâu thuẫn vốn đã âm thầm tích tụ trong gia đình Mỹ Anh và Đăng.

Tạo hình nhân vật được Lan Phương chia sẻ.

Để phù hợp với tính cách nhân vật, Lan Phương đã xây dựng một tạo hình trẻ trung và đầy cá tính cho Linh. Sự đầu tư này không chỉ thể hiện ở trang phục mà còn qua cử chỉ và nét diễn, mang đến một màu sắc mới mẻ cho bộ phim.

Lan Phương thể hiện một cô gái cá tính, nhanh nhẹn và thông minh trong vai diễn mới.

Sự tái hợp với Doãn Quốc Đam

Trước "Gió ngang khoảng trời xanh", Lan Phương và Doãn Quốc Đam từng có màn kết hợp ăn ý khi vào vai vợ chồng trong bộ phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Sự tương tác tự nhiên và tinh tế của cả hai đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Lan Phương và Doãn Quốc Đam trong vai vợ chồng ở phim Gia đình mình vui bất thình lình.

Trong bộ phim trước đó, Lan Phương đảm nhận vai Hà, một nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp. Ban đầu, nhân vật này gây khó chịu vì tính cách "ồn ào", nhưng sau đó lại chiếm được cảm tình của người xem khi thể hiện sự lo lắng, nỗ lực hàn gắn gia đình trong những lúc sóng gió. Vai diễn này được xem là một thử thách lớn, đòi hỏi sự xử lý khéo léo để nhân vật vừa đáng ghét nhưng cũng vừa đáng thương.

Với sự tham gia của Lan Phương, "Gió ngang khoảng trời xanh" được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều tình tiết kịch tính và bất ngờ trong những diễn biến tiếp theo. Bộ phim được phát sóng lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3.