Lằn ranh: Hồng Diễm, Mạnh Trường trong phim chính luận mới Bộ phim "Lằn ranh" khai thác cuộc chiến chống tham nhũng, lợi ích nhóm, đánh dấu sự trở lại của cặp đôi Mạnh Trường - Hồng Diễm trong vai trò hoàn toàn mới.

Bộ phim truyền hình về đề tài chính luận "Lằn ranh" chính thức lên sóng VTV1 từ ngày 27/10, hứa hẹn mang đến một góc nhìn gai góc và chân thực về cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực trong bối cảnh xã hội hiện đại. Tác phẩm là sự hợp tác sản xuất giữa Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Khai thác những vấn đề thời sự, "Lằn ranh" được kỳ vọng sẽ thoát khỏi khuôn mẫu khô khan thường thấy ở dòng phim chính luận, chạm đến những câu chuyện phức tạp về ranh giới giữa thiện và ác, công lý và lợi ích cá nhân.

Lằn ranh: Thoát khỏi khuôn mẫu mặc định của dòng phim chính luận - Ảnh 1.

Bối cảnh và những lằn ranh kịch tính

Câu chuyện của "Lằn ranh" diễn ra tại tỉnh Việt Đông trong giai đoạn sáp nhập và tinh gọn bộ máy hành chính. Đây là thời điểm nhạy cảm, đặt ra nhiều thử thách cho những người đứng đầu như Bí thư Trần Sơn, Chủ tịch Văn Thủy và Phó Bí thư Đình Sách.

Xung đột chính bắt nguồn từ dự án chung cư Trinh Tam, một công trình từng được xem là biểu tượng phát triển nhưng lại phơi bày nhiều sai phạm nghiêm trọng. Việc sổ hồng bị ách tắc và quy hoạch bị điều chỉnh đã kéo theo hàng loạt cán bộ vào vòng xoáy tiêu cực, từ Trịnh Văn Khắc (Phó Giám đốc Sở Xây dựng) đến Phạm Ngọc Triển (Chánh văn phòng UBND tỉnh).

Lằn ranh: Thoát khỏi khuôn mẫu mặc định của dòng phim chính luận - Ảnh 2.

Bùi Hằng Thu (Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh) là người trực tiếp giám sát vụ việc. Càng đi sâu điều tra, cô và các đồng nghiệp càng phát hiện ra sự thật phức tạp, khi những người có chức quyền cũng có thể vướng vào vòng lao lý. Bản thân cô phải đối mặt với áp lực lớn, đứng trước lựa chọn giữa việc dừng lại để bảo toàn sự nghiệp hay đi đến cùng để bảo vệ công lý.

Dàn diễn viên và sự lột xác trong vai diễn

"Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên thực lực dưới sự dẫn dắt của đạo diễn, NSƯT Mai Hiền. Nhiều tên tuổi quen thuộc sẽ có màn hóa thân khác biệt so với hình ảnh trước đây.

Hồng Diễm đảm nhận vai Bùi Hằng Thu, một Phó Viện trưởng nghiêm túc, quyết đoán và chính trực. Nữ diễn viên chia sẻ đây là một thử thách lớn khi phải thể hiện phong thái mạnh mẽ và sử dụng lời thoại chuyên môn cao, khác hẳn các vai diễn về đề tài gia đình trước đó.

Lằn ranh: Thoát khỏi khuôn mẫu mặc định của dòng phim chính luận - Ảnh 3.

Trong khi đó, Mạnh Trường vào vai Phạm Ngọc Triển, một Chánh Văn phòng UBND tỉnh khéo léo, lanh lợi và đa diện. Nhân vật này được miêu tả là có nhiều "bộ mặt", biết cách xoay sở và tồn tại trong mọi tình huống. Mạnh Trường cho biết đây là dạng vai diễn nhiều màu sắc mà anh chưa từng thử sức.

Nam diễn viên cũng tiết lộ rằng lời thoại chuyên ngành dài và phức tạp là thách thức lớn nhất đối với cả đoàn phim, đòi hỏi sự tập trung cao độ và phải học thuộc kịch bản kỹ lưỡng.

Lằn ranh: Thoát khỏi khuôn mẫu mặc định của dòng phim chính luận - Ảnh 4.

Đặc biệt, bộ phim đánh dấu sự tái hợp của Hồng Diễm và Mạnh Trường sau 8 năm kể từ "Cả một đời ân oán", nhưng lần này họ vào vai bạn thân thay vì một cặp đôi yêu đương. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường.

Góc nhìn từ đội ngũ sản xuất

NSƯT Lê Mạnh, Quyền Giám đốc VFC, cho biết "Lằn ranh" là dự án được ấp ủ trong thời gian dài với mong muốn tái hiện chân thực cuộc chiến chống tham nhũng và tôn vinh bản lĩnh của những người làm trong ngành kiểm sát.

Ông nhấn mạnh: "Lằn ranh không chỉ là ranh giới giữa thiện và ác, giữa chính và tà, mà còn là ranh giới trong mỗi con người, giữa danh lợi và chính nghĩa". Sự phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã mang lại cho bộ phim nền tảng vững chắc về nghiệp vụ và tính pháp lý.

Lằn ranh: Thoát khỏi khuôn mẫu mặc định của dòng phim chính luận - Ảnh 9.

Lịch phát sóng

"Lằn ranh" hứa hẹn sẽ mang đến một tác phẩm chất lượng, phản ánh hơi thở thời đại và những vấn đề xã hội nóng hổi. Phim dự kiến phát sóng lúc 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 27/10.