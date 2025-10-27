Lằn ranh tập 1: Vụ án lớn bùng nổ giữa lúc sáp nhập tỉnh Tập 1 phim chính luận "Lằn ranh" lên sóng VTV1, mở ra bối cảnh căng thẳng tại tỉnh Việt Đông với vụ án tham nhũng Trinh Tam và cuộc đối đầu giữa các lãnh đạo cấp cao.

Bối cảnh căng thẳng từ vụ án chung cư Trinh Tam

Tập 1 của bộ phim chính luận "Lằn ranh", phát sóng tối 27/10, đã chính thức mở màn cho một cuộc đối đầu chính trị phức tạp tại tỉnh Việt Đông. Bối cảnh phim diễn ra vào thời điểm tỉnh bước vào giai đoạn sáp nhập và tinh gọn bộ máy, một quá trình nhạy cảm đặt ra nhiều thử thách cho những người đứng đầu như Bí thư Tỉnh ủy Trần Sơn (NSND Trọng Trinh) và Phó Bí thư thường trực Đình Sách (NSND Trung Anh).

Trọng tâm của những diễn biến đầu tiên là dự án chung cư Trinh Tam, từng được xem là biểu tượng phát triển của tỉnh nhưng nay lại phơi bày nhiều sai phạm nghiêm trọng. Vụ việc này kéo theo hàng loạt cán bộ vào vòng xoáy điều tra, trong đó có Trịnh Văn Khắc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng và là người thân tín của Phó Bí thư Đình Sách.

Trong vai trò Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) được giao nhiệm vụ trực tiếp giám sát vụ án. Tuy nhiên, càng đi sâu vào điều tra, cô và các đồng nghiệp càng phát hiện ra những sự thật phức tạp, cho thấy bất kỳ ai, kể cả những người giữ chức vụ cao, đều có thể liên quan.

Những tình tiết đáng chú ý trong tập mở màn

Tập 1 đã giới thiệu một số tình tiết quan trọng, hé lộ những mâu thuẫn ngầm. Phó Bí thư Đình Sách được vợ, bà Tứ (NSƯT Nguyệt Hằng), chuẩn bị một chiếc cà vạt đắt tiền làm quà từ người cháu họ. Ông Sách ngay lập tức tỏ ra nghi ngờ về mục đích đằng sau món quà, cho thấy sự cẩn trọng của ông trước những mối quan hệ có thể dẫn đến tiêu cực.

Một trong những phân cảnh kịch tính nhất là tại lễ khánh thành chung cư Trinh Tam. Ngay khi các lãnh đạo tỉnh và đại diện tập đoàn cắt băng khánh thành, một đoàn xe của công an và viện kiểm sát đi qua với tiếng còi ưu tiên, át đi không khí trang trọng của buổi lễ. Sự việc này như một điềm báo về cuộc điều tra quy mô lớn sắp diễn ra.

Trong một diễn biến khác, Bí thư Tỉnh ủy Trần Sơn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến phiên tòa xét xử Hoàng Văn Kỷ, một cựu lãnh đạo huyện nhận hối lộ. Phiên tòa do Bùi Hằng Thu giữ vai trò công tố viên diễn ra căng thẳng với những lời khai quanh co của bị cáo, cho thấy tính chất phức tạp của các vụ án tham nhũng tại địa phương.

Tập 1 đã khép lại với nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, đặt nền móng cho những cuộc đối đầu gay gắt giữa công lý và các thế lực ngầm trong bộ máy chính quyền tỉnh Việt Đông. Diễn biến chi tiết sẽ có trong các tập tiếp theo của bộ phim.