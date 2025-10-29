Lằn ranh tập 2: Chi 3 tỷ lo lót, giám đốc bị đề nghị khởi tố Tập 2 phim "Lằn ranh" hé lộ tình tiết gay cấn khi Thiệu chi 3 tỷ đồng để lo lót vụ chung cư Trinh Tam, trong khi Giám đốc Viên bị Viện Kiểm sát đề nghị khởi tố.

Viện Kiểm sát đề nghị khởi tố Giám đốc Viên

Trong diễn biến mới nhất của phim "Lằn ranh" tập 2, phát sóng tối 29/10, các tình tiết liên quan đến vụ án chung cư Trinh Tam tiếp tục được đẩy lên cao trào. Kiểm sát viên Thu Hương (Anh Đào) đã báo cáo với Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) về kết quả làm việc tại hiện trường nhà Đặng Đức.

Theo đó, cơ quan điều tra đã gửi hồ sơ đề nghị phê chuẩn lệnh khám xét Công ty Viên Vinh. Đồng thời, phía Viện Kiểm sát cũng đề nghị khởi tố Giám đốc Nguyễn Văn Viên (Doãn Quốc Đam) và các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hồng Diễm trong vai Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Bùi Hằng Thu.

Những động thái đáng ngờ sau một cái chết

Cùng lúc đó, Hồng Thiệu (Mạnh Cường) quyết định chi 3 tỷ đồng để lo lót cho các vấn đề liên quan đến chung cư Trinh Tam. Tuy nhiên, hành động này đã bị Trinh (Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam) phản đối. Khi Trinh thảo luận về cách giải quyết, Thiệu tỏ ra tự tin và cho rằng chỉ cần hoàn thiện hồ sơ là đủ.

Về phía Giám đốc Viên, khi đang trên đường từ sân bay về, anh nhận được điện thoại từ Thiệu báo tin Đặng Đức đã qua đời. Ngay lập tức, Viên yêu cầu dừng xe và có biểu hiện bất thường, làm dấy lên nghi vấn về mối liên hệ của anh với cái chết này.

Một phân cảnh trong phim "Lằn ranh" tập 2.

Cuộc gặp của các lãnh đạo tỉnh

Ở một diễn biến khác, ông Sách (NSND Trung Anh), Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Việt Đông, đã mời ông Thuỷ (NSƯT Phạm Cường), Chủ tịch UBND tỉnh, đi ăn sáng. Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí vui vẻ cho đến khi Khắc (Tiến Lộc), Phó Giám đốc Sở Xây dựng, có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, khiến ông Sách phải trực tiếp góp ý.

Hé lộ câu chuyện hậu trường

Bên cạnh những tình tiết phim, thông tin hậu trường cũng được chia sẻ. Diễn viên Hồng Diễm cho biết cô cảm thấy áp lực khi lần đầu đảm nhận vai chính trong một bộ phim thuộc thể loại chính luận. Cô cũng tiết lộ về tính cách hài hước của bạn diễn Mạnh Trường, người thường xuyên trêu chọc mọi người trong đoàn phim, kể cả đạo diễn.

Mạnh Trường cũng chia sẻ rằng anh đã rất hào hứng khi biết sẽ tái ngộ cùng Hồng Diễm sau 8 năm nhưng lại "mất hứng" khi biết nhân vật của cô sẽ có một mối quan hệ tình cảm với người khác trong phim.

Hồng Diễm và Mạnh Trường tái ngộ sau 8 năm trên phim trường VTV.

Những câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: Liệu Viên có thực sự liên quan đến cái chết của Đặng Đức? Trinh và Thiệu đang che giấu bí mật gì đằng sau vụ chung cư Trinh Tam? Diễn biến chi tiết sẽ có trong các tập tiếp theo của "Lằn ranh".