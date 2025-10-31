Lằn ranh tập 3: Viện kiểm sát từ chối phê chuẩn lệnh bắt Viên Trong Lằn ranh tập 3, Viện phó Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) từ chối phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Giám đốc Viên, buộc cơ quan điều tra phải tìm thêm bằng chứng.

Trong diễn biến mới nhất của phim "Lằn ranh" tập 3, cuộc đối đầu giữa cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trở nên căng thẳng khi đề nghị bắt khẩn cấp đối tượng Viên (Doãn Quốc Đam), Giám đốc Công ty Viên Vinh, chưa được phê chuẩn.

Hồng Diễm trong vai Viện phó Viện kiểm sát Bùi Hằng Thu.

Lập luận chặt chẽ từ Viện phó Bùi Hằng Thu

Dù phía cơ quan điều tra đã bổ sung nhiều tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Viên, Viện phó Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) vẫn tỏ ra thận trọng. Bà đưa ra lý lẽ rằng việc khởi tố hành vi đánh bạc ở thời điểm hiện tại có thể không đủ căn cứ vững chắc.

Bà Thu lập luận: "Tôi cũng như anh muốn làm vụ này đến cùng nhưng khởi tố hành vi đánh bạc ở thời điểm hiện tại nếu không đủ căn cứ, đối tượng là người có kiến thức pháp luật sẽ cùng luật sư lật ngược tình thế, thậm chí là kiện ngược chúng ta". Sự cẩn trọng này nhằm tránh rủi ro pháp lý và đảm bảo tính thượng tôn của pháp luật.

Diễn biến gay cấn trong tập 3 phim 'Lằn ranh'.

Tình tiết mới về hành vi trốn thuế

Để thuyết phục Viện kiểm sát, cơ quan công an cho biết sẽ gửi thêm hồ sơ bổ sung về hành vi trốn thuế hàng chục tỷ đồng của Công ty Viên Vinh với các chiêu thức tinh vi. Ngay khi nhận được thông tin này, Viện phó Bùi Hằng Thu đã yêu cầu chuyển hồ sơ và hứa sẽ đưa ra câu trả lời ngay lập tức, mở ra một hướng điều tra mới cho vụ án.

Cuộc chạy đua xóa dấu vết tội phạm

Trong khi các cơ quan chức năng đang cân nhắc các thủ tục pháp lý, Viên đã không ngồi yên. Hắn đã cho chuyên gia công nghệ thông tin tìm cách xoá mọi dấu vết phạm tội trên hệ thống máy tính. Nhận được tin báo, Thắng (Bảo Anh) và đồng đội nhận lệnh phải hành động ngay lập tức để ngăn chặn việc phi tang chứng cứ quan trọng. Cuộc rượt đuổi về mặt công nghệ và thời gian hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tình tiết kịch tính.

Bối cảnh chính trị phức tạp

Bên cạnh vụ án chính, bộ phim còn khắc họa những vấn đề chính trị tại tỉnh Việt Đông. Ông Thủy (NSƯT Phạm Cường), Chủ tịch UBND, đã báo cáo với ông Sách (NSND Trung Anh), Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, về những bất cập sau công tác sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Cụ thể, một số cán bộ cấp trưởng bị chuyển xuống làm cấp phó đã có đơn kiến nghị, cho rằng việc sắp xếp chức danh là không công bằng, hé lộ những mâu thuẫn nội bộ trong bộ máy chính quyền.

Diễn biến chi tiết sẽ có trong "Lằn ranh" tập 3, phát sóng lúc 20h tối 31/10 trên kênh VTV1.