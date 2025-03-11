Lằn ranh tập 4: Triển đối mặt sức ép trong vụ án lớn Trong tập 4 phim Lằn ranh, Triển, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, bị luật sư của bị cáo Kỷ gây áp lực, yêu cầu sắp xếp cuộc gặp với 'bạn nối khố' là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát.

Trong những diễn biến mới nhất của phim Lằn ranh tập 4, nhân vật Triển – Chánh Văn phòng UBND tỉnh – có một cuộc gặp bí mật với luật sư của bị cáo Kỷ. Cuộc gặp này đẩy Triển vào tình thế khó xử khi bị yêu cầu phải kết nối một cuộc hẹn quan trọng liên quan đến vụ án hối lộ tại khu Đông San.

Cuộc gặp bí mật và lời cảnh báo

Vụ án hối lộ các dự án ở khu Đông San trở nên phức tạp khi bị cáo Kỷ bắt đầu khai ra nhiều chi tiết về việc “cán bộ bảo kê, đấu thầu”. Những lời khai này có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều cá nhân có chức quyền. Đối mặt với luật sư của Kỷ, Triển tỏ ra bình thản: “Tôi có nghe qua chuyện này nhưng thực hư thế nào thì chờ cơ quan điều tra”.

Tuy nhiên, vị luật sư đã đưa ra lời cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của vụ việc: “Đúng là có người can thiệp nhưng rất phức tạp, liệu công an tỉnh có thể với tay đến vùng cấm nào chứ. Việc này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh, đến môi trường đầu tư. Quan trọng hơn là sẽ có kẻ chết, kẻ bị thương. Anh không muốn điều đó xảy ra chứ?”.

Yêu cầu kết nối với 'bạn nối khố'

Bất chấp những lời cảnh báo, Triển vẫn giữ thái độ cứng rắn và cho rằng mình không liên quan. Thấy vậy, vị luật sư tiết lộ mục đích thực sự của cuộc gặp. Ông ta muốn Triển sắp xếp một cuộc hẹn với Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Bùi Hằng Thu, người được mô tả là “cô bạn nối khố” của Triển.

Luật sư này ám chỉ rằng việc bà Thu không dừng tay trong vụ án có thể khiến chính bà gặp rắc rối lớn. Khi Triển vẫn không bị thuyết phục, vị luật sư liền yêu cầu Triển bố trí cho gặp ông Sách.

Liệu Triển có chấp nhận làm theo đề nghị của vị luật sư để bảo vệ người bạn cũ và giữ ổn định cho tỉnh?