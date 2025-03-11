Thứ Hai, 3/11/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Lằn ranh tập 4: Triển đối mặt sức ép trong vụ án lớn

CTVX03/11/2025 11:29

Trong tập 4 phim Lằn ranh, Triển, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, bị luật sư của bị cáo Kỷ gây áp lực, yêu cầu sắp xếp cuộc gặp với 'bạn nối khố' là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát.

Trong những diễn biến mới nhất của phim Lằn ranh tập 4, nhân vật Triển – Chánh Văn phòng UBND tỉnh – có một cuộc gặp bí mật với luật sư của bị cáo Kỷ. Cuộc gặp này đẩy Triển vào tình thế khó xử khi bị yêu cầu phải kết nối một cuộc hẹn quan trọng liên quan đến vụ án hối lộ tại khu Đông San.

Lằn ranh - Tập 4: Triển được nhờ vả kết nối với bạn nối khố - Ảnh 1.
Triển có cuộc gặp bí mật với luật sư của bị cáo Kỷ trong tập 4 phim Lằn ranh.

Cuộc gặp bí mật và lời cảnh báo

Vụ án hối lộ các dự án ở khu Đông San trở nên phức tạp khi bị cáo Kỷ bắt đầu khai ra nhiều chi tiết về việc “cán bộ bảo kê, đấu thầu”. Những lời khai này có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều cá nhân có chức quyền. Đối mặt với luật sư của Kỷ, Triển tỏ ra bình thản: “Tôi có nghe qua chuyện này nhưng thực hư thế nào thì chờ cơ quan điều tra”.

Tuy nhiên, vị luật sư đã đưa ra lời cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của vụ việc: “Đúng là có người can thiệp nhưng rất phức tạp, liệu công an tỉnh có thể với tay đến vùng cấm nào chứ. Việc này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh, đến môi trường đầu tư. Quan trọng hơn là sẽ có kẻ chết, kẻ bị thương. Anh không muốn điều đó xảy ra chứ?”.

Lằn ranh - Tập 4: Triển được nhờ vả kết nối với bạn nối khố - Ảnh 2.
Luật sư cảnh báo Triển về những hậu quả nghiêm trọng nếu vụ án tiếp tục bị đào sâu.

Yêu cầu kết nối với 'bạn nối khố'

Bất chấp những lời cảnh báo, Triển vẫn giữ thái độ cứng rắn và cho rằng mình không liên quan. Thấy vậy, vị luật sư tiết lộ mục đích thực sự của cuộc gặp. Ông ta muốn Triển sắp xếp một cuộc hẹn với Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Bùi Hằng Thu, người được mô tả là “cô bạn nối khố” của Triển.

Luật sư này ám chỉ rằng việc bà Thu không dừng tay trong vụ án có thể khiến chính bà gặp rắc rối lớn. Khi Triển vẫn không bị thuyết phục, vị luật sư liền yêu cầu Triển bố trí cho gặp ông Sách.

Lằn ranh - Tập 4: Triển được nhờ vả kết nối với bạn nối khố - Ảnh 3.
Triển đứng trước yêu cầu khó xử từ phía luật sư.

Liệu Triển có chấp nhận làm theo đề nghị của vị luật sư để bảo vệ người bạn cũ và giữ ổn định cho tỉnh? Diễn biến chi tiết sẽ có trong Lằn ranh tập 4, phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.

Bài liên quan

Xem thêm Showbiz

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Showbiz
      Lằn ranh tập 4: Triển đối mặt sức ép trong vụ án lớn

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO