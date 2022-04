Lan tỏa, chia sẻ yêu thương với trẻ em và người khuyết tật ở Nghệ An

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 221 nghìn người khuyết tật và trẻ mồ côi, chiếm trên 7% dân số. Phần lớn những người yếu thế này sống ở cộng đồng, chủ yếu dựa vào sự trợ giúp của gia đình, họ hàng và xã hội.

Thời gian qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật (QTE và NKT) tỉnh Nghệ An đã tích cực kết nối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ chăm sóc trẻ em khuyết tật, mồ côi trên địa bàn tỉnh. Điều này thực sự mang lại niềm hy vọng và lan tỏa yêu thương, chung sức xây dựng tương lai tốt đẹp cho các em.

Ông Nguyễn Hải Thanh - Chủ tịch Hội Bảo vệ QTE và NKT tỉnh cho biết: “Hội đã triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về trợ giúp thường xuyên, hỗ trợ học tập, dạy nghề, đỡ đầu, trợ cấp hàng tháng cho học sinh mồ côi học sinh khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương huy động doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để người khuyết tật, trẻ mồ côi hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn”.

Hội Bảo vệ QTE và bảo trợ NKT tỉnh Nghệ An tặng bò sinh kế cho người khuyết tật ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Thu Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bức trướng của UBND tỉnh cho Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An với dòng chữ: "Đoàn kết, đổi mới, nhân ái vì sự nghiệp bảo vệ quyền trẻ em và người khuyết tật" (tháng 1/2021). Ảnh tư liệu: Thu Hương

Ông Đinh Trung Hiếu - Giám đốc Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Vân Tiên cho biết: “Chia sẻ với những khó khăn, bất hạnh đối với trẻ em mồ côi, người khuyết tật, qua đó giúp các em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, học tập tốt hơn là cơ hội để chúng tôi thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Thời gian tới, công ty tiếp tục đồng hành, kết nối với tổ chức Hội để thực hiện các chương trình thiện nguyện có ý nghĩa, giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống”.



Từ các nguồn thu trên, các cấp hội trong tỉnh đã trợ giúp gần 50 nghìn lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo, với tổng trị giá hơn 22 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể, chỉnh hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật vận động, phẫu thuật tim và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế với tổng 3.324 người; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 16.000 người; trao tặng 578 xe lăn, xe lắc, xe bại não, dụng cụ trợ giúp khác cho người khuyết tật và tặng 275 xe đạp các loại; xây mới, sửa chữa 55 nhà tình thương, đại đoàn kết; trợ cấp thường xuyên (bổ sung) cho 1.593 người, tặng 1.125 suất học bổng; thăm hỏi, tặng quà 10.438 người, và hoạt động khác…

Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 11 - CT/TU ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giúp đỡ người khuyết tật. Ảnh: Thu Hương

Thời gian tới, Hội Bảo vệ QTE và NKT tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động xây dựng, phát triển quỹ Hội; Đa dạng hóa các hình thức vận động theo địa chỉ, phát triển hội viên “Sen vàng nhân ái xứ Nghệ” và “Sen vàng nhân ái xứ Nghệ tiêu biểu” thông qua tổ chức liên kết, cá nhân danh dự và lồng ghép các chương trình an sinh xã hội, để nâng cao việc xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và bảo trợ NKT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.