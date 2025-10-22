Xã hội Lan tỏa chương trình 'Mạch nguồn yêu thương' Tối 21/10, Nhà xuất bản Nghệ An phối hợp với Tạp chí Sông Lam, Trường phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú Nghệ An tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Mạch nguồn yêu thương”.

Tham dự có các đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự cuộc tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm “Mạch nguồn yêu thương”, Ban tổ chức đã giới thiệu cuốn Tản văn “Mẹ” của nhà văn Vi Hợi và sách “Người xứ Nghệ” do Nhà báo Nguyễn Như Khôi làm chủ biên. Tản văn“Mẹ” với 36 tản văn đầy xúc cảm, tác giả Vi Hợi đưa người đọc trở về với Mẹ-người phụ nữ giản dị mà vĩ đại, gắn với ký ức tuổi thơ, với núi rừng, bản làng, phong tục, tập quán của vùng đất Tương Dương thẳm sâu và tha thiết.

Cuốn tản văn không chỉ là những trang viết về ký ức, về tình yêu thương và sự hy sinh của người mẹ, còn là lời nhắc nhở về cội nguồn của lòng nhân ái, của sẻ chia và bao dung….

Tác giả Nguyễn Như Khôi và Vi Hợi trao tặng sách. Ảnh: PV

Đặc biệt, cuốn sách “Người xứ Nghệ” là công trình công phu và tâm huyết do Nhà báo Nguyễn Như Khôi-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm chủ biên viết về 52 nhân vật đương đại trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học, giáo dục đến văn hóa, nghệ thuật, quốc phòng, an ninh. Tác phẩm không chỉ dừng lại ở sự ghi nhận những đóng góp cụ thể, mà còn khắc họa được khí phách, tâm hồn và hồn cốt của người xứ Nghệ.

Tác giả Nguyễn Như Khôi tặng quà cho học sinh khó khăn. Ảnh: PV

Cuốn sách “Người xứ Nghệ” được đánh giá có giá trị tư liệu quý, sản phẩm tinh thần ý nghĩa, tiếp thêm niềm tự hào, lan tỏa tinh thần người xứ Nghệ tới các thế hệ hôm nay và mai sau. Cả 2 cuốn sách tản văn “Mẹ” và “Người xứ Nghệ” đều tạo nên kỷ lục của Nhà xuất bản Nghệ An, chỉ trong 10 ngày đã phát hành 700 cuốn tản văn “Mẹ” và gần 1.000 cuốn sách “Người Xứ Nghệ”.

Tác giả Nguyễn Như Khôi giao lưu với các bạn trẻ. Ảnh: PV

Tại Chương trình, các em học sinh trường phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú đã có những chia sẻ, cảm nhận về cuốn tản văn “Mẹ” và sách “Người xứ Nghệ”. Những trang sách dung dị thấm đẫm tình cảm không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn, mà còn thắp lên trong các em ước mơ, nghị lực để sống tốt hơn, sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày.

Tác giả trao quà cho các bạn trẻ đạt giải. Ảnh: PV

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 16 em học sinh đạt giải cuộc thi viết cảm nhận về cuốn sách “Mẹ”; Trao 5 suất quà từ “Dự án yêu thương” của NXB Nghệ An, Tạp chí Sông Lam, Nhà văn Vi Hợi; 5 suất quà từ Ban Biên soạn cuốn sách Người Xứ Nghệ và 5 suất quà của Chủ biên cuốn sách Người Xứ Nghệ.

Trao giải Nhất cuộc thi viết cảm nhận về tập tản văn Mẹ của nhà văn Vi Hợi.

Tác giả Nguyễn Như Khôi và Vi Hợi trao tặng sách tới các đại biểu. Ảnh: PV

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao quà cho 15 em học sinh trường phổ thông Trung học Dân tộc nội trú tỉnh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.