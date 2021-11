Lan tỏa hình ảnh Cửa Lò an toàn, hấp dẫn trên các ấn phẩm báo chí

Chiều ngày 11/11, Thường trực Thị ủy Cửa Lò tổ chức buổi làm việc cùng Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, Hội Nhà báo Nghệ An. Nội dung buổi làm việc bàn về công tác phối hợp tuyên truyền năm 2021, định hướng trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tham dự buổi làm việc, về phía thị xã Cửa Lò có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; Lê Thanh Long - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò; Doãn Tiến Dũng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò;

Về phía Đài PT-TH Nghệ An, Báo Nghệ An, Hội Nhà báo Nghệ An có các đồng chí: Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An; Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An; Hồ Thị Ngân -Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các phòng, ban chức năng của thị xã Cửa Lò, Hội Nhà báo Nghệ An, Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An.