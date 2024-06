Xây dựng Đảng Lan tỏa phong trào “Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới” ‎‎Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới” do hội phụ nữ các cấp trong tỉnh triển khai, góp phần giúp nhiều phụ nữ tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống và đóng góp cho xã hội.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ trao đổi với cán bộ phụ nữ các cấp về tổ chức các phong trào thi đua thiết thực vì phụ nữ. Ảnh: Mai Hoa

Thiết thực từ phong trào

Về làm dâu ở khối Yên Trung, phường Quỳnh Dị (thị xã Hoàng Mai) trong điều kiện chồng công tác xa nhà, nuôi 2 con nhỏ và mở ốt bán đồ tạp hóa, đối với chị Nguyễn Thị Nguyên “không có thời gian tham gia các hoạt động hội, nhóm hay phong trào gì ở địa phương”.

Được Hội LHPN phường Quỳnh Dị động viên tham gia mô hình “Xây dựng người phụ nữ Hoàng Mai thời đại mới”; được trực tiếp nghe nhiều chuyên đề truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, cách ứng xử của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc…; được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, chị Nguyên thấy bổ ích, sức khỏe và tinh thần thoải mái hơn.

Từ một người phụ nữ chỉ quanh quẩn việc gia đình, con cái, chị Nguyên không chỉ là thành viên tích cực trong mô hình “Xây dựng người phụ nữ Hoàng Mai thời đại mới” mà còn là hạt nhân trong nhiều phong trào ở địa phương, được Chi bộ khối Yên Trung giới thiệu tham gia lớp cảm tình Đảng và đang tiếp thu theo dõi, bồi dưỡng để kết nạp vào Đảng.



Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai thu gom rác tái chế gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo. Ảnh: Mai Hoa

Mô hình “Xây dựng người phụ nữ Hoàng Mai thời đại mới” được triển khai ở phường Quỳnh Dị do Hội Phụ nữ tỉnh và thị xã Hoàng Mai phối hợp chỉ đạo điểm, gồm 50 thành viên tham gia.

Chị Nguyễn Thị Thu – Chủ tịch Hội LHPN phường Quỳnh Dị cho biết: “Trong số 50 thành viên tham gia mô hình, có nhiều chị em lâu nay cứ “đầu tắt, mặt tối” với đồng áng, làm ăn, với chồng, con mà chưa quan tâm đến bản thân mình. Từ mô hình với nhiều hoạt động truyền thông đa dạng, như tập huấn, nói chuyện chuyên đề đã góp phần nâng cao kiến thức mọi mặt cho chị em.

Gắn với truyền thông là các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao, như bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, đã giúp chị em thay đổi nhận thức, biết sắp xếp thời gian, công việc để tham gia các hoạt văn nghệ, thể thao nâng cao sức khỏe và cải thiện đời sống tinh thần của mình.

Hội Phụ nữ tỉnh và thị Hoàng Mai phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, từ chuyên đề học tập và làm theo Bác về đức tính tiết kiệm và tình yêu thương con người đã góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần tiết kiệm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương trong các thành viên. Hay thông qua các chuyên đề về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến nông, hải sản và trách nhiệm của phụ nữ trong bảo vệ môi trường… cũng nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của chị em trong câu chuyện này.

Cũng theo Chủ tịch Hội LHPN phường Quỳnh Dị, từ chính thay đổi của các chị em trong mô hình “Xây dựng người phụ nữ Hoàng Mai thời đại mới” đã góp phần lan tỏa tinh thần vươn lên, có ý thức, trách nhiệm với chính mình, với gia đình, xã hội của chị em ở địa phương. Theo đó, nhiều phong trào do Hội LHPN phường phát động được cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng tích cực.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai làm công tại cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn để gây quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn. Ảnh: Mai Hoa

Không chỉ ở phường Quỳnh Dị, mà mô hình “Xây dựng người phụ nữ Hoàng Mai thời đại mới” đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn thị xã Hoàng Mai nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới” do Hội LHPN tỉnh phát động.

Trọng tâm của phong trào ở thị xã, theo chia sẻ của chị Cao Thị Tuyết – Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hoàng Mai là truyền thông, nâng cao nhận thức và hành động song hành trong cán bộ, hội viên phụ nữ, như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên nhiều hoạt động của đời sống; tăng cường kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phòng, chống các tệ nạn và lừa đảo qua mạng xã hội, bạo lực gia đình; thực hiện bình đẳng giới; xây dựng gia đình hạnh phúc… Đó là trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em; đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các cấp Hội LHPN Hoàng Mai cũng đã tổ chức nhiều hoạt động, tạo điều kiện cho phụ nữ tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống thông qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ vay vốn, tập huấn kiến thức để khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Từ năm 2023 đến nay, thông qua các hoạt động gây quỹ, các cấp Hội Phụ nữ thị xã Hoàng Mai đã hỗ trợ hàng nghìn lượt phụ nữ và trẻ em nghèo; xây dựng các mô hình sinh kế với 97 mô hình; xây dựng nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở với 7 nhà trong 2 năm (2023 – 2024); kết nối nhận đỡ đầu 137 trẻ mồ côi với gần 2,5 tỷ đồng…

Lan tỏa sâu rộng

“Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới: Có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có khát vọng vươn lên, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và Tổ quốc” là phong trào lớn của Hội LHPN Nghệ An trong nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phong trào này nhằm hiện thực hóa phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động.

Trên cơ sở kế hoạch triển khai và tổ chức ký cam kết hàng năm gắn chỉ đạo 2 mô hình điểm tại phường Quỳnh Dị (thị xã Hoàng Mai) và xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, các cấp hội trong tỉnh đã cụ thể hóa, xác định rõ nội hàm từng tiêu chí để triển khai hiệu quả.

Phong trào chị em phụ nữ tham gia thể dục, thể thao được đẩy mạnh ở cấp Hội Phụ nữ. Ảnh: Mai Hoa

Như để thực hiện tiêu chí xây dựng người phụ nữ có tri thức, các cấp hội tăng cường phối hợp với các tổ chức, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức mọi mặt cho cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là kiến thức sản xuất, kinh doanh; về xây dựng gia đình hạnh phúc; về công nghệ thông tin, chuyển đổi số…

Hay về tiêu chí đạo đức, các cấp hội triển khai nhiều mô hình, phần việc nhằm rèn luyện phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên phụ nữ.

Thực hiện tiêu chí về sức khỏe đối với phụ nữ chính là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe và tổ chức giao lưu, hội thi dân vũ, bóng chuyền hơi, bóng đá nữ và các phong trào tập thể dục dưỡng sinh, đi bộ...

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương tặng quà cho trẻ được nhận đỡ đầu tại địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện tiêu chí có khát vọng vươn lên ở phụ nữ chính là các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống, theo đuổi, chinh phục ước mơ của mình.

Thực hiện tiêu chí có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc, các cấp Hội LHPN đã tổ chức nhiều phong trào, mô hình hiệu quả, thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và an sinh xã hội tại các địa phương.

Điển hình là phong trào xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”; “Gia đình 5 có, 3 sạch”; các mô hình: “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”; “Biến phế liệu thành con giống, thành sách vở, đồ dùng học tập; thành các hoạt động nhân đạo, từ thiện”; “Ngày Chủ nhật yêu thương”; “Túi rác nghĩa tình”…

Từ hoạt động an sinh xã hội, mỗi năm, các cấp hội đã hỗ trợ, giúp đỡ hơn 1.000 hội viên phụ nữ thoát nghèo. Với chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đến nay, các cấp Hội LHPN đã nhận đỡ đầu và kết nối đỡ đầu cho 2.143 trẻ mồ côi.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tham quan gian hàng OCOP huyện Quỳnh Lưu. Ảnh Mai Hoa.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An cho biết: Với mục tiêu xây dựng, phát triển con người toàn diện, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người xứ Nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập, hiện nay, phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới” đang tiếp tục được Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội triển khai phù hợp từng địa phương, đơn vị nhằm thay đổi tư duy, đặc biệt, khơi dậy bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện “Khát vọng vươn lên” theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.