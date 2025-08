Pháp luật

Lẩn trốn sau vụ trộm hơn 2 tỷ đồng, đối tượng truy nã đặc biệt bị tóm gọn trong nhà trọ

Công an xã Tân Kỳ cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Đình Trung (sinh năm 1992), trú xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.