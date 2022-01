Làng đào Tết trên huyện lúa của Nghệ An nhộn nhịp khách

Thời tiết đang nắng ráo, đào ra nụ đúng dịp Tết , nên những ngày cận Tết Nguyên đán này, khách hàng từ các nơi đổ về các làng đào chọn mua, do vậy làng đào Tết trở nên nhộn nhịp, người trồng đào tất bật suốt cả ngày.

Ông Trần Văn Hoan, chủ hộ trồng đào trên địa bàn xã Minh Thành cho hay, từ ngày 22 tháng Chạp, khách hàng từ các nơi đến mua đào nhiều dần, mỗi ngày bán được khoảng 30 - 40 gốc đào. Trước đó khoảng 1 tuần, nhiều khách hàng đã đến lựa chọn, đặt cọc một số gốc đào.

Đào phai Minh Thành đã được khách hàng ưa chuộng từ nhiều năm nay. Ảnh: Xuân Hoàng

"Vườn đào có khoảng 400 gốc, to, nhỏ các loại, khách đến chọn ưng ý, giá cả hợp lý là bán. Nhìn chung năm nay đào ra nụ đúng dịp Tết nên dễ bán, dự kiến đến ngày 27 tháng Chạp là hết sạch vườn đào, người nhà không phải mang đào đi bán. Đào ở đây bán cả gốc, hoặc cắt ngang cây là tùy theo yêu cầu của khách, nhưng giá cả như nhau. Tuy nhiên, năm nay do dịch Covid-19 nên giá bán có giảm hơn so với các năm trước", ông Trần Văn Hoan chia sẻ.