Làng nghề biển Cửa Lò tất bật vào vụ Tết

Sau 8 tháng ròng ủ chượp, hiện những mẻ mắm tôm đã đủ độ chín, độ thơm để cung ứng thị trường Tết. Ảnh: Thanh Phúc

Liên tiếp 2 năm liền, những người dân làng nghề chế biến hải sản ở TX. Cửa Lò gặp khó khăn khi dịch Covid-19 bùng phát, hải sản tồn kho, ế ẩm. Những tháng cuối năm, hàng hóa lưu thông tốt hơn, thị trường hải sản ấm dần lên nên người dân làng nghề rất phấn khởi.

Thời điểm này, các cơ sở chế biến mắm tép, ruốc hôi cũng tất bật với công đoạn đóng gói, tiếp thị và phân phối sản phẩm. Chị Bùi Thị Hằng, thành viên Tổ hợp tác Bình Minh, làng nghề chế biến hải sản khối Bình Minh (phường Nghi Thủy) cho biết: “Để có hàng phục vụ mùa Tết này, từ tháng 4 gia đình đã chọn những con tép biển, cá trỏng biển tươi ngon nhất và ủ chượp. Sau 8 tháng ròng nay mắm đã chín, đủ độ thơm, độ ngon. Hiện, chúng tôi đang tập trung đóng gói để bán sỉ cho các đại lý, dân buôn ở các chợ trong tỉnh. Theo dự đoán thì Tết này, lượng hàng bán ra có thể tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường...”.

Theo dự kiến của các hộ sản xuất, sản lượng cá thu tiêu thụ vào dịp cuối năm tăng 2-3 lần so với ngày thường. Ảnh: Thanh Phúc

Cá thu nướng Cửa Lò cũng là món được nhiều người lựa chọn trong dịp Tết. Ngoài dọn mâm cỗ thì đây còn là quà biếu được nhiều người tìm mua. Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, sản phẩm cá thu nướng Cửa Lò được hút chân không, đóng gói bằng hộp giấy đẹp mắt với trọng lượng 1kg, 2kg và thùng 4kg.

Theo ông Trương Như Hùng, chủ cơ sở sản xuất cá thu nướng Hùng Nồm (Nghi Hải), Tết này, dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 10 tấn cá thu, thị trường chủ yếu là nội tỉnh và các tỉnh phía Nam. Do đó, thời điểm hiện tại, ngoài huy động thêm nhân công, cơ sở sản xuất của ông đã đầu tư thêm máy móc, thiết bị, mở rộng xưởng để sản xuất. Đồng thời, kho đông của gia đình cũng đã chuẩn bị sẵn lượng lớn cá thu đã được tuyển chọn kỹ để phục vụ hàng Tết.

Người dân làng nghề nước mắm Hải Giang 1 chiết, lọc đóng gói sản phẩm nước mắm hạ thổ cung cấp cho thị trường Tết. Ảnh: Thanh Phúc

Ông Hùng cho biết: “Dù chi phí đầu vào tăng do tác động của xăng dầu tăng giá song chúng tôi đã ký hợp đồng với các nhà phân phối với giá bình ổn. Nếu như các tháng trước, doanh thu giảm đến 50% do dịch bệnh Covid-19 thì bắt đầu từ tháng này, hàng bán chạy hơn, số lượng đơn hàng tăng. Hiện, ngoài các bạn hàng truyền thống, tôi đang đẩy mạnh kết nối tiêu thụ với người dân Nghệ An ở Lào, Thái, Campuchia… Từ giữa tháng 11 đến nay, trung bình mỗi ngày chúng tôi xuất ra thị trường khoảng 1 tấn cá thu”.

Được công nhận sản phẩm đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh năm 2021, làng nghề nước mắm Hải Giang 1 (phường Nghi Hải, TX.Cửa Lò) đang khẩn trương hoàn thiện công đoạn cuối cùng để cung ứng nước mắm ra thị trường Tết.

Các cơ sở sản xuất nước mắm đang đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ cho các đơn hàng Tết. Ảnh: Thanh Phúc

Điều đáng ghi nhận là, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ngoài nguyên liệu tươi, ngon, người dân làng nghề đã chuyển đổi từ ủ chượp trong bể xi măng sang các chum sành; công nghệ đóng gói cũng được thay thế bằng dây chuyền hiện đại; chai lọ đựng nước mắm bằng nhựa được thay thế bằng thủy tinh. Để đáp ứng nhu cầu làm quà biếu dịp Tết, các hộ sản xuất đưa ra nhiều mẫu mã như thùng quà tặng 5 lít, 10 lít hay giỏ quà 1 lít, 2 lít... đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

Ở các hộ khác, mọi người cũng đang tất bật phân loại, đóng gói hải sản khô như mực, tôm nõn, tép biển… để vận chuyển cho các khách sỉ. Theo dự tính của các hộ sản xuất thì nhu cầu về các mặt hàng nước mắm, ruốc, hải sản cấp đông, hải sản khô sẽ tăng 3-4 lần so với ngày thường. Do đó, vào thời điểm này, người dân vùng biển Cửa Lò đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng để cung ứng ra thị trường, góp phần đem đến hương vị mặn mòi của biển trong mâm cơm ngày Tết của mỗi gia đình.

Các mặt hàng hải sản khô, nem hải sản, chả tôm, chả mực... cũng tiêu thụ mạnh vào dịp Tết. Ảnh: Thanh Phúc