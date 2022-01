Làng nghề hương trầm Quỳ Châu 'thức trắng đêm' để làm hàng Tết

(Baonghean.vn) - Điều Nghệ An cần, mà cụ thể là người nông dân Nghệ An cần, là những WinMart của WinCommerce cùng những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cùng lĩnh vực, giúp đưa các sản phẩm nông sản đặc sản của Nghệ An vươn xa, đến được với người tiêu dùng cả nước, và t