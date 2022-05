Lắng nghe nguyện vọng của người dân

Cán bộ xã gặt lúa giúp dân

Khi những cánh đồng lúa chín trải dài trên bản Xốp Kho, xã Nga My (Tương Dương) cũng là lúc vợ chồng ông Lương Xuân Bỉnh (sinh năm 1946) vui mừng đón nhận sự hỗ trợ của các cán bộ địa phương trong quá trình thu hoạch vụ mùa. Ông Bỉnh cho biết, con trai duy nhất của ông mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, để lại vợ chồng già nương tựa vào nhau. Kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào mấy sào ruộng nhưng vì sức khỏe giảm sút nên ông bà gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình canh tác.

Thấu hiểu điều đó, nhiều năm qua, cán bộ bản Xốp Kho và xã Nga My luôn kịp thời hỗ trợ ông bà những công đoạn cần huy động sức người như cấy, gặt, tuốt lúa. Nhờ vậy mà ông bà bớt đi sự vất vả, khó khăn mỗi khi vụ mùa về. Cùng chung niềm vui với ông Bỉnh, gia đình bà Lô Thị Gương và Quang Thị Sâm ở bản Bay từ nhiều năm qua cũng được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ địa phương. Các bà đều là những người đã bước qua tuổi 70, sức khỏe suy giảm nhưng lại không có lao động chính trong nhà để nương tựa, vì vậy, sự giúp đỡ của các đảng viên và cán bộ địa phương như là một điểm tựa giúp họ ổn định cuộc sống.

3 cán bộ xã Nga My gặt và tuốt lúa cho ông Lương Xuân Bỉnh (bản Xốp Kho) khi ông bị bệnh kinh niên nhưng gia đình thiếu lao động. Ảnh: CTV

Là nhân tố then chốt trong phong trào giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, ông Ngân Văn Tứ - Phó Chủ tịch UBND xã Nga My cho biết, người dân xã Nga My chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số gồm dân tộc Thái và dân tộc Khơ mú. Nét văn hóa của bà con luôn tôn trọng sự chân thành, gần gũi trong quan hệ cộng đồng. Vì vậy, cán bộ địa phương muốn được dân tin, dân yêu thì trước hết phải chân thành với bà con. Sự chân thành đó được thể hiện qua sự quan tâm, gần gũi và thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng nảy sinh từ cuộc sống của bà con.