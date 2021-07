Lặng thầm những chiến công

TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG VẺ VANG



Ngày 12/7/1946 là một cột mốc lịch sử của Công an nhân dân Việt Nam. Là ngày mà thế hệ cán bộ An ninh đầu tiên của Công an nhân dân Việt Nam đã mưu trí, sáng tạo, dũng cảm khám phá thành công vụ án ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), đập tan kế hoạch tiến hành cuộc đảo chính phản cách mạng của bọn “Việt Nam quốc dân đảng” câu kết với quân đội viễn chinh Pháp và đặc vụ Tưởng Giới Thạch dự định tiến hành vào Lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Pháp (14/7). Chiến công này đã làm cho hàng vạn đồng bào ta thấy rõ tội ác dã man và bộ mặt giả dối của Quốc dân đảng. Từ đó, góp phần nâng cao giác ngộ chính trị của nhân dân; khẳng định sức mạnh và uy tín của chính quyền cách mạng, nhân dân ngày càng tin tưởng và ủng hộ chế độ mới.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương thăm Trụ sở Công an xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Ảnh chụp ngày 8 tháng 1/2021). Ảnh: Thành Duy Ngày 24/5/2001, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định công nhận ngày 12/7/1946 là ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam.

Cùng với lực lượng An ninh nhân dân cả nước, lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An ngay từ khi mới ra đời, tuy đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách, thiếu thốn đủ bề, song đã không quản ngại hy sinh gian khổ, luôn dũng cảm mưu trí, đấu tranh với bọn phản cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc góp phần xứng đáng vào thành tích chung của lực lượng Công an Nghệ An trong nhiệm vụ bảo vệ và giữ vững chính quyền cách mạng. Chiến công đầu tiên sau khi mới ra đời là đã phát hiện, đập tan âm mưu thành lập “Tỉnh ủy Quốc dân đảng” lâm thời tại Nghệ An, phát hiện và bắt giữ nhiều tên đầu sỏ Quốc dân đảng nguy hiểm. Trong 09 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng An ninh Nghệ An đã làm thất bại âm mưu hoạt động tình báo, gián điệp của “Phòng nhì hải quân Pháp”, phát hiện và bắt gọn hầu hết những tên tình báo, gián điệp tung về hoạt động tại Nghệ An. Khám phá các tổ chức Đảng phái phản động, dẹp yên các vụ bạo loạn phản cách mạng ở một số địa bàn phức tạp, bảo vệ vững chắc hậu phương của cuộc kháng chiến.

Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an Nghệ An chỉ đạo lực lượng an ninh nhân dân và các lực lượng khác đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Ảnh: Bình Minh

Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết (1954) về lập lại hòa bình ở Đông Dương, các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động chống phá miền Bắc xã hội chủ nghĩa, lực lượng An ninh Nghệ An đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh ngăn chặn chống địch cưỡng ép dân di cư vào Nam, trấn áp mạnh mẽ và đập tan âm mưu kích động bạo loạn lật đổ chính quyền; phát hiện truy bắt nhiều toán, hàng chục tên gián điệp biệt kích tung qua đường biên giới Việt - Lào vào Nghệ An; đập tan “Kế hoạch Bắc tiến” của đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn, dẹp tan vụ xưng “Vua hoạt động phỉ” ở Kỳ Sơn. Trấn áp nhiều tổ chức phản động với mưu toan móc nối, câu kết với Mỹ ngụy hòng lật đổ chính quyền từ bên trong.



Trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, vượt qua mưa bom, bão đạn, lực lượng An ninh Nghệ An đã có mặt ở khắp mọi địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; kiên trì bám dân, mưu trí, dũng cảm phát hiện và đánh bại âm mưu hoạt động tình báo gián điệp, chỉ điểm cho không quân và hải quân Mỹ đánh phá miền Bắc. Đã phát hiện và bắt giữ hàng chục toán gián điệp biệt kích tại Kỳ Sơn, Tương Dương, Anh Sơn...; khám phá vụ án gián điệp Trần Đình Hiền, xóa tan âm mưu chống phá chính quyền của tổ chức phản động “Gươm thiêng ái quốc”, “Đảng Nhà sàn”... Chủ động triển khai lực lượng bảo vệ vững chắc các cơ quan đầu não, các lực lượng vũ trang, các kho tàng, bến bãi, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Cũng trong thời gian này đã có trên 430 cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An, trong đó có trên 90% là cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng An ninh đã xung phong chi viện cho An ninh miền Nam, 73 đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Các thế hệ cán bộ an ninh Nghệ An luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Ảnh: Bình Minh

Sau Chiến thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, cả nước đi lên CNXH, lực lượng An ninh tỉnh nhà đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, chuyên án, phát hiện bóc gỡ, vô hiệu hóa nhiều cơ sở địch cài cắm lại. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu thành lập tổ chức phản động “Mặt trận dân chủ người Mông” ở Kỳ Sơn năm 1982 - 1984; phát hiện bắt giữ hàng chục vụ tổ chức người trốn ra nước ngoài. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu tiến hành “chiến tranh phá hoại nhiều mặt” của các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và trực tiếp triển khai các biện pháp công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn trong bối cảnh đất nước gặp muôn vàn khó khăn thử thách.

Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An đã nhanh chóng đổi mới tư duy, tổ chức, đối sách và các mặt công tác nghiệp vụ. Dự báo sớm, sát đúng tình hình âm mưu, hoạt động của các loại đối tượng, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác đảm bảo ANTT, luôn giữ được thế chủ động tấn công, tích cực phòng ngừa, xây dựng và triển khai đồng bộ các kế hoạch và biện pháp công tác, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của Mỹ và các thế lực thù địch, nhất là lợi dụng chủ trương đổi mới, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế để tiến hành các hoạt động chống phá.

Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an Nghệ An tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Trọng Tuấn

Công tác đấu tranh phòng, chống phản động tiếp tục lập được nhiều chiến công xuất sắc, trong đó đã phát hiện đấu tranh có hiệu quả với tổ chức chính trị phản động mệnh danh “Đảng mác xít nhân đạo”, các đối tượng trong các chuyên án gián điệp, phản động, bóc gỡ, vô hiệu hóa 20 trường hợp hoạt động gián điệp cho cơ quan đặc biệt nước ngoài; phát hiện, bắt giữ, bóc gỡ nhiều đối tượng phỉ; nghiên cứu khai thác hồ sơ địch để lại phát hiện hàng trăm trường hợp che giấu lý lịch, đầu hàng hồi chánh, cộng tác viên, mật báo viên của địch; minh oan cho hàng trăm trường hợp cán bộ, đảng viên, bộ đội chiến đấu ở chiến trường B, C, K bị địch bôi lem; Phát hiện, đấu tranh với hàng chục trường hợp người Nghệ An đi công tác, lao động ở nước ngoài tham gia trong các tổ chức phản động của bọn phản động người Việt lưu vong, trong đó có nhiều trường hợp hồi hương về địa phương. Kiềm tỏa, ngăn ngừa các hoạt động quá khích của các loại đối tượng bất mãn, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo, dân tộc của địch, từng bước củng cố vững chắc trận địa an ninh nông thôn, an ninh biên giới.



Công an Nghệ An tặng cờ cho ngư dân bám biển, vươn khơi. Ảnh: Minh Tâm

Trên lĩnh vực an ninh kinh tế - văn hóa tư tưởng, đã xác lập và đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm, thu hồi cho Nhà nước hàng tỷ đồng…



Từ năm 2011 đến nay, các thế lực thù địch, bọn phản động lưu vong tăng cường chỉ đạo, móc nối, liên kết với số đối tượng cơ hội chính trị, chống đối trong nước, trong tỉnh để tập hợp lực lượng, tiến hành các hoạt động chống phá. Số đối tượng cực đoan, chống đối trên địa bàn tích cực gặp mặt, tụ tập, tham gia thành lập các hội, nhóm bất hợp pháp, khuếch trương thanh thế; tăng cường tổ chức tọa đàm, huấn luyện, đào tạo các kỹ năng hoạt động, chống phá chính quyền; tích cực tìm cách liên hệ với các cơ quan ngoại giao, chức sắc cực đoan trong tôn giáo để tranh thủ sự giúp đỡ, hậu thuẫn; tiếp tục lợi dụng các trang mạng xã hội để tán phát, tuyên truyền các tài liệu phản động, kêu gọi các đối tượng tham gia các diễn đàn, hội nhóm phản động, nhất là trước thời điểm diễn ra các kỳ Đại hội Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp…

Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an Nghệ An kiểm tra công tác bầu cử tại Kỳ Sơn. Ảnh: Đức Vũ

Trước tình hình trên, lực lượng ANND Công an tỉnh đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an xác lập và đấu tranh có hiệu quả 16 kế hoạch nghiệp vụ, 13 chuyên án, bắt giữ và vô hiệu hóa hàng chục đối tượng phản động liên quan đến “Việt Tân”, “CAMSA”, “Khối 8406”..., hàng ngàn tờ rơi, truyền đơn. Điển hình, năm 2011 khởi tố điều tra 3 vụ án “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, bắt 8 đối tượng và làm rõ hàng chục đầu mối có liên quan khác, làm rõ các vụ rải gần 7.000 tờ truyền đơn có nội dung phản động; năm 2012, phối hợp Công an nước bạn Lào phá tan âm mưu gây bạo loạn ở Lào, bắt giữ, làm rõ 8 đối tượng người Mông ở Nghệ An, Điện Biên, Lào Cai tham gia bạo loạn và hoạt động phỉ ở Lào, tổ chức truy bắt nhiều đối tượng trốn về huyện Kỳ Sơn…



Bên cạnh đó, lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định hàng trăm điểm phức tạp về an ninh xã hội; tham mưu bảo vệ có hiệu quả các lĩnh vực an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh chính trị nội bộ... góp phần cùng các lực lượng trong Công an Nghệ An giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà. Ngoài ra, còn tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác nắm tình hình khu vực ngoại biên, vùng biên giới, miền núi, dân tộc, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định các vụ việc phát sinh. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, từng bước củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân.

XUNG KÍCH NƠI TUYẾN ĐẦU

Tỉnh Nghệ An có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, trong đó diện tích vùng dân tộc thiểu số và miền núi chiếm 83% diện tích tự nhiên. Đây là nơi sinh sống của gần nửa triệu đồng bào dân tộc thiểu số, phân bổ ở 252 xã, 1.339 thôn, bản khác nhau. Việc đảm bảo an ninh vùng biên giới có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đồng bào các dân tộc ở Nghệ An xem cán bộ an ninh như người nhà. Ảnh: Bình Minh

Trong suốt chiều dài 75 năm lịch sử, các chiến sĩ An ninh của Công an Nghệ An luôn nhận được những tình cảm nồng ấm, chân tình của bà con các dân tộc xứ Nghệ. Đã từ lâu, đồng bào người Mông, người Khơ mú, người Thái, người Thổ, người Ơ đu… coi các anh như người thân trong chính gia đình mình. Gác lại những niềm riêng, nỗi nhớ gia đình, nhớ nhà, các chiến sĩ "cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc" với bà con dân bản. Thế nên, kho báu mà mỗi chiến sĩ an ninh nhận được là tình cảm nồng ấm, bền lâu; là những cái nắm tay rất chặt của đồng bào mỗi khi gặp mặt; là nụ cười rạng rỡ của đàn trẻ thơ hào hứng cắp sách đến trường… Đó cũng là động lực lớn lao nâng bước chân người cán bộ an ninh nhân dân vững vàng hơn trên mỗi nẻo đường.

Lực lượng an ninh Công an thành phố Vinh thực hiện truy vết các ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Hiện nay, đại dịch Covid-19 đang bùng phát trên thế giới, cùng với lực lượng Công an cả nước, các chiến sĩ An ninh Công an Nghệ An đã xung kích lên tuyến đầu phòng, chống dịch. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An đã thường xuyên trau dồi nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh người công an cách mạng, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Đảng và nhân dân cần đến. Mục đích là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đáp ứng công tác nghiệp vụ công an.



Công an Nghệ An tham mưu, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh sân bay, an ninh hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Trọng Tuấn

Theo đó, an ninh tại địa bàn biên giới, tuyến biển và các sân bay, cửa khẩu được tăng cường và thắt chặt. Các phòng an ninh và đội an ninh cấp huyện thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng và cơ quan chức năng để thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình phòng dịch đối với người nhập cảnh, cách ly theo đúng quy định. Với mục tiêu chống dịch nhưng không “bế quan tỏa cảng”, lực lượng an ninh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An ban hành nhiều chủ trương, chính sách để kịp thời đáp ứng yêu cầu về ngoại giao, kinh tế, xã hội, góp phần quan trọng hoàn thành trách nhiệm, giữ vững an ninh - quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...



XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG AN NINH NHÂN DÂN VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN

Cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp, kế hoạch nghiệp vụ để đảm bảo an ninh chính trị, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã thường xuyên quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ANND ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh cuộc vận động và phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” gắn với phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và các phong trào khác ở địa phương. Tập trung xây dựng, củng cố đội ngũ cốt cán, nâng cao phẩm chất, năng lực, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ huy điều hành; nâng cao chất lượng, kỹ năng công tác, cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh tác phong, thái độ của cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc với nhân dân.

Đại tá Lê Văn Thái- Phó Giám đốc Công an Nghệ An và các phòng nghiệp vụ tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Nghệ An. Ảnh: Minh Tâm.

Trải qua 75 năm, lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An đã và đang làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp các ngành liên quan thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực ANQG. Hiện nay, lực lượng an ninh cùng với các lực lượng khác đang tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 25/10/2014 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ An ninh Quốc gia, Chỉ thị số 46-CT/TƯ ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo về công tác đảm bảo ANTT; đặc biệt là quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...



Chủ động triển khai nhiều kế hoạch, phương án, biện pháp đảm bảo an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, miền núi, an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, phòng chống phản động, khủng bố; thực hiện có hiệu quả các chuyên án, các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm ANQG; duy trì và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT và công tác cải cách hành chính; đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận những đóng góp, hy sinh to lớn của lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An; Đảng, Nhà nước đã tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 đơn vị; hàng chục lượt đơn vị, hàng trăm lượt cá nhân đã được tặng thưởng huân, huy chương, bằng khen và giấy khen các loại.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi cán bộ CANA bị thương khi làm nhiệm vụ.Ảnh: P.V

Dẫu biết rằng con đường phía trước còn vô vàn gian nan, thử thách, nhưng cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân Công an Nghệ An quyết chẳng sờn lòng. Mỗi người đều giữ trong mình một ngọn lửa nhiệt huyết vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, hạnh phúc, bình yên của nhân dân. Và chắc chắn rằng, lực lượng an ninh Công an Nghệ An sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; bởi, bên họ luôn có "hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai"./.