Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia hiến máu 'Hành trình đỏ - Giữ nhịp đập trái tim'

Chương trình “Hành trình đỏ - Giữ nhịp đập trái tim” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Công đoàn Viên chức Nghệ An và Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An phối hợp tổ chức, bắt đầu từ sáng 26/6.

Để đảm bảo an toàn trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ban tổ chức đã tăng cường ứng dụng công nghệ vào việc đăng ký hiến máu. Bên cạnh đó, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh cũng thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đến hiến máu.

BS CKII Nguyễn Đình Khuê - Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An cho biết, lượng máu dự trữ, phục vụ công tác điều trị tại trung tâm đang thiếu trầm trọng do lượng người hiến quá ít vì nhiều nguyên nhân như: người dân ngoài khu vực thành phố Vinh không đến hiến được vì thành phố đang cách ly xã hội; các thành viên ngân hàng máu sống - đa phần là sinh viên thì đang nghỉ hè; nhiều người dân ở thành phố Vinh do lo ngại dịch bệnh nên cũng không đi hiến máu... "Chúng tôi mong muốn các bạn trẻ, các đoàn viên, thanh niên và người dân cùng chung tay hưởng ứng hiến máu, cứu người. Trung tâm sẽ có các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người đến đăng ký hiến máu", Giám đốc Trung tâm Nguyễn Đình Khuê khẳng định.