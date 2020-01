Lãnh đạo các tỉnh Bôlykhămxay, Savẳnnakhẹt, Xiêng Khoảng (Lào) chúc Tết tỉnh Nghệ An

Chiều 14/1, Đoàn công tác các tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An. Tiếp đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thăm và chúc Tết tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng do ông No-bi-hả Tồng-pao - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An. Đồng thời, mong tình đoàn kết hữu nghị, đoàn kết giữa hai bên sẽ ngày càng bền vững.

Cảm ơn và ghi nhận những tình cảm chân thành từ phía chính quyền và nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng dành cho Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cũng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng đến lãnh đạo và người dân tỉnh Xiêng Khoảng.

Đồng chí nhấn mạnh, việc phát triển và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng đã góp phần làm cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào được tăng cường cả về bề rộng và chiều sâu.

Đoàn công tác Xiêng Khoảng chúc mừng tỉnh Nghệ An đón một năm mới thêm nhiều thành công và thắng lợi. Ảnh: Thanh Quỳnh Thời gian qua, công tác đối ngoại nhân dân được triển khai hiệu quả. Giữa tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng có 10 cặp bản - bản và giữa 4 Đồn Biên phòng và 3 Đại đội Biên phòng, 1 Đồn Công an. Đối với công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, lực lượng chức năng hai tỉnh đã giải quyết tốt các vụ việc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngoài ra đã chủ động, kịp thời thông báo cho nhau những tình hình có liên quan đến biên giới lãnh thổ cũng như phối hợp, giúp đỡ nhân dân hai bên biên giới khi gặp khó khăn. Đại diện UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý gửi lời cảm ơn tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Thanh Quỳnh Về lĩnh vực giáo dục, tỉnh Nghệ An đã và đang đào tạo 273 cán bộ, học sinh, sinh viên của tỉnh Xiêng Khoảng tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn. Riêng năm học 2019 - 2020, tỉnh Nghệ An giúp đào tạo nguồn nhân lực trên cơ sở Biên bản ký kết và văn bản đề nghị của tỉnh bạn, đã tiếp nhận đào tạo tiếng Việt, trình độ đại học, thạc sỹ cho tỉnh Xiêng Khoảng 49 người. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý mong rằng từ những thành quả đạt được, mối quan hệ hợp tác giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh mãi mãi bền vững. Cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh Bôlykhămxay do ông Văn-vi-lay Đen-phu-luông - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Bôlykhămxay làm trưởng đoàn đến chúc mừng năm mới tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác tỉnh Bôlykhămxay đến thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Bôlykhămxay khẳng định, thời gian qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa tỉnh Nghệ An với tỉnh Bôlykhămxay tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu tốt đẹp. Đặc biệt, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Nghệ An tại các tỉnh của Lào, trong đó có tỉnh Bôlykhămxay được đẩy mạnh.

Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tỉnh Nghệ An cũng đã đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp của tỉnh Bôlykhămxay để khai thác tuyến du lịch đường 8 từ Nghệ An đi Bôlykhămxay -Thủ đô Viêng Chăn và ngược lại.

Cùng với đó, tình hình an ninh trật tự tuyến biên giới Nghệ An và Bôlykhămxay thời gian qua cơ bản ổn định; hệ thống đường biên giới và mốc quốc giới được bảo vệ an toàn; Đề án “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước” được triển khai một cách hiệu quả.

Phát huy những thành quả đó, đoàn công tác tỉnh Bôlykhămxay mong muốn thúc đẩy sự hợp tác, phối hợp hiệu quả hơn với Nghệ An trên tất cả các lĩnh vực.

Bày tỏ lòng cảm ơn trước tình cảm chân thành của đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa gửi lời thăm hỏi và chúc mừng đến lãnh đạo và người dân tỉnh Bôlykhămxay.

Tỉnh Nghệ An sẽ không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, bền chặt giữa nước bạn Lào nói chung và với tỉnh Bôlykhămxay nói riêng.

Đoàn công tác tỉnh Bôlykhămxay chúc Tết tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn công tác tỉnh Savẳnnakhẹt do ông Thon-kẹo Phút-thạ-kay-nhạ-lạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savẳnnakhẹt làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An.



Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cho biết, đối với tỉnh Savẳnnakhẹt, hoạt động hợp tác chủ yếu là lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Từ năm học 2012 đến nay, trên cơ sở đề nghị của tỉnh Savẳnnakhẹt, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đào tạo tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và đào tạo chuyên ngành trình độ đại học tại các trường: Đại học Y khoa Vinh, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Đại học Kinh tế Nghệ An với tổng số 88 học sinh, sinh viên.

Nghệ An và Savẳnnakhẹt cam kết thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển ngày càng bền vững. Ảnh: Thanh Quỳnh