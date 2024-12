Xã hội Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Giáng sinh Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến tặng hoa và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân Lễ Giáng sinh 2024 và chuẩn bị đón năm mới 2025.

Cùng đi có Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh.

Tiếp đoàn vào chiều 16/12 có Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính Tòa Giáo phận Vinh; Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên và các linh mục, tu sĩ.

Đoàn Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trân trọng gửi tặng lẵng hoa chúc mừng Giám mục, các chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo tỉnh nhà đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Ảnh: Hồng Hạnh

Trong không khí hân hoan của mùa Giáng sinh năm 2024 và chuẩn bị đón năm mới 2025, thay mặt đoàn công tác Công an Nghệ An, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh gửi những lời chúc ấm áp, an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Công giáo trong toàn tỉnh.

Đồng thời, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng chí khẳng định, để đạt được những thành quả đó là nhờ sự nỗ lực lớn của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long trao quà tặng lãnh đạo Công an tỉnh. Ảnh: Văn Hậu

Gửi lời cảm ơn Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, các linh mục, bà con Công giáo trên địa bàn đã chung sức, đồng lòng vì sự phát triển của tỉnh nhà, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ mong muốn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, đồng bào Công giáo tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, chung tay cùng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và bà con giáo dân, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, trong đó có lực lượng Công an trong thời gian qua đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo và đồng bào Công giáo thực hiện đức tin, tự do tôn giáo, phát huy truyền thống kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Nhân dịp này, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long đã gửi lời chúc đến lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An cùng gia đình đón năm mới 2025 hạnh phúc, thành công.