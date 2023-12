Lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến nợ thuế tăng 3.500 tỷ đồng trong năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Theo Cục Thuế Nghệ An, số nợ thuế tính đến nay khoảng 4.900 tỷ đồng, tăng 3.500 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022.

Bất động sản trầm lắng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nợ thuế tăng. Ảnh: Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Lê Thắng

Tại phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ngày 30/11 vừa qua, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An đã báo cáo 2 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nợ thuế tăng trong năm 2023.

Trước hết, do thị trường bất động sản trầm lắng dẫn đến các đơn vị kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó, vay vốn ngân hàng gặp nhiều vướng mắc dẫn tới nợ tiền sử dụng đất… khoảng 2.800 tỷ đồng.

Nguyên nhân thứ hai, nợ thuế bảo vệ môi trường, do hoạt động kinh doanh xăng, dầu của các đơn vị đầu mối trong cả nước gặp nhiều khó khăn. Ở Nghệ An có một doanh nghiệp đầu mối xăng, dầu nợ thuế tăng đến 520 tỷ đồng trong năm nay.

Ông Nguyễn Đình Đức - Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An cho biết: Tổng 2 khoản nợ trên hơn 3.300 tỷ đồng/3.500 tỷ đồng nợ thuế tăng từ đầu năm 2023 đến nay; còn lại 200 tỷ đồng nợ thuế rơi vào doanh nghiệp chờ thủ tục giải thể và phá sản.

Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An cho biết, ngành đã quyết liệt trong công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế, ngoài các biện pháp theo quy trình, quy định về quản lý nợ thuế, Cục cũng đã phối hợp các cấp, các ngành để thực hiện các biện pháp bổ sung.

Nợ thuế đã ảnh hưởng đến thu ngân sách của tỉnh Nghệ An. Năm nay, thu ngân sách của tỉnh vẫn vượt so với dự toán HĐND tỉnh giao, dự kiến sẽ đạt 18.000 - 18.500 tỷ đồng (bao gồm cả thu từ xuất, nhập khẩu). Tuy nhiên, số thu trên vẫn thấp hơn so với con số đạt được trong năm 2022 là 21.805 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.