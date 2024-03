Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

Sáng 11/3, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2024) và Công an Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An đã về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; các học viện, trường Công an nhân dân, Công an một số tỉnh.

Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện Thường trực Huyện ủy Nam Đàn.

Đại biểu Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh.

Đại tướng Tô Lâm, đồng chí Phan Đình Trạc và đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam, với Công an nhân dân Việt Nam.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo, xây dựng Công an nhân dân; đặc biệt, Người đã có Sáu điều dạy về “Tư cách người Công an cách mệnh”, là kim chỉ nam, phương châm hành động, là di sản thiêng liêng cho toàn lực lượng Công an nhân dân và luôn có tính thời sự sâu sắc.

76 năm qua, phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ngày càng được đổi mới, đẩy mạnh, trở thành phong trào thi đua sâu rộng, xuyên suốt, góp phần giúp lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo đảm an ninh, trật tự, đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Thông qua việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có những thành tích tiêu biểu, chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân, Huy chương, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác; được các tầng lớp nhân dân quý trọng, mến phục.

Trong giờ phút thiêng liêng, biết ơn, kính trọng, tự hào về Bác, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách cao đẹp của Người.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã về dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Núi Động Tranh, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại mộ cụ Hà Thị Hy - bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương tại mộ Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Bà - người mẹ Việt Nam vĩ đại, người đã sinh thành, nuôi dưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa, dâng hương tại mộ em trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh - ông Nguyễn Sinh Xin.

Dịp này, Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn một xe ô tô cứu thương.