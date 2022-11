Lãnh đạo Mỹ và ASEAN ra tuyên bố thiết lập đối tác chiến lược toàn diện

Lãnh đạo Mỹ và các nước ASEAN ngày 12/11 đã ra tuyên bố về việc thiết lập đối tác chiến lược toàn diện.

Nội dung tuyên bố cho biết lãnh đạo các nước thành viên ASEAN và Mỹ đã nhóm họp nhân dịp thượng đỉnh ASEAN-Mỹ lần thứ 10 và 45 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Mỹ tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Tuyên bố nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng khu vực, cũng như quá trình hội nhập và xây dựng cộng đồng ASEAN. Các nước tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc và giá trị chung được thể hiện trong Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN, Tuyên bố về khu vực hòa bình, tự do, trung lập, Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á, Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, và Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của ASEAN.

Nhân dịp này, lãnh đạo Mỹ cùng các nước ASEAN tuyên bố thiết lập đối tác chiến lược toàn diện nhằm mở rộng các lĩnh vực hợp tác có ý nghĩa sống còn đối với thịnh vượng và an ninh của người dân các nước, Cơ chế này ủng hộ mục tiêu của ASEAN nhằm thực hiện Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của ASEAN thông qua các cơ chế hiện có do ASEAN đứng đầu. Cơ chế này cũng thúc đẩy hợp tác hàng hải thông qua các cơ chế do ASEAN đứng đầu bằng cách duy trì tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, đồng thời thúc đẩy hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải, tìm kiếm và cứu hộ, bảo vệ, khôi phục, quản lý bền vững môi trường biển và an ninh hàng hải.

Mỹ cùng các nước ASEAN cũng tuyên bố củng cố hợp tác thực chất trong các lĩnh vực bao gồm viện trợ nhân đạo, giảm nhẹ thiên tai, an ninh hàng hải, chống khủng bố, các hoạt động gìn giữ hòa bình, quân y và an ninh mạng. Ngoài ra, các nước cũng sẽ thúc đẩy ổn định, hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững ở khu vực tiểu vùng sông Mekong thông qua các sáng kiến chung trong khuôn khổ Đối tác Mekong-Mỹ.

Phát biểu tại thượng đỉnh ASEAN-Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với vai trò trung tâm của ASEAN.

Tổng thống Biden cho biết: “ASEAN là trái tim trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ và chúng tôi tiếp tục củng cố cam kết đối với một ASEAN đoàn kết và được trao quyền. Ngày hôm nay, chúng ta đã có một bước quan trọng, bắt đầu một kỷ nguyên mới trong hợp tác với việc thiết lập đối tác chiến lược toàn diện Mỹ-ASEAN. Cùng nhau, chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề lớn nhất của thời đại, từ biến đổi khí hậu cho tới an ninh y tế; chống lại các mối đe dọa đối với trật tự dựa trên luật lệ, thượng tôn pháp luật, đồng thời xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, ổn định, thịnh vượng, bền vững và an toàn”.

Nhân dịp này, Tổng thống Biden công bố hỗ trợ thêm 850 triệu USD cho khu vực ASEAN trong năm 2023 nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả giữa hai bên./.