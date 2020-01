Lãnh đạo Quân khu 4 thăm và chúc Tết Báo Nghệ An

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội chúc các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gặt hái nhiều thắng lợi mới.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội đại diện lãnh đạo Quân khu 4 chúc Tết tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Báo Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo Báo Nghệ An, đồng chí Phó Tổng Biên tập Trần Văn Hùng cảm ơn tình cảm của Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đồng thời khẳng định, thời gian tới, Báo Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Quân khu, tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo in và báo điện tử, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 4.