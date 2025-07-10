Thể thao Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tặng hoa, chúc mừng tân HLV trưởng Sông Lam Nghệ An Chiều 7/10, tại sân vận động Vinh, đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An do ông Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở dẫn đầu đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng HLV Văn Sỹ Sơn chính thức nhận nhiệm vụ HLV trưởng Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Tại buổi gặp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Văn Phúc gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng vào nhà cầm quân mới: “Tôi từng có dịp theo dõi HLV Văn Sỹ Sơn khi anh còn dẫn dắt các đội bóng khác, và rất hiểu phong cách làm việc của anh. Khi lãnh đạo CLB SLNA đề xuất mời anh Sơn trở lại dẫn dắt đội bóng quê hương, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Anh Sơn là người từng gắn bó, am hiểu bóng đá xứ Nghệ, có tinh thần máu lửa và kỷ luật, đó là điều mà Sông Lam Nghệ An rất cần trong giai đoạn này”.

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An động viên, chúc mừng Tân HLV trưởng Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Ông Phúc cũng cho rằng, thực lực hiện tại của đội bóng tuy chưa thực sự mạnh nhưng cũng không hề yếu. Đội hình SLNA có 4 ngoại binh và nhiều nội binh trẻ, hầu hết đã có 3-4 mùa kinh nghiệm thi đấu V.League. “Các cầu thủ trẻ của SLNA đã được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp. Nếu được dẫn dắt đúng hướng và khơi dậy khát khao, họ hoàn toàn có thể phát huy năng lực tốt hơn nữa”, ông nhấn mạnh.

Về phần mình, tân HLV trưởng Văn Sỹ Sơn trận trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Sở, Ban Lãnh đạo CLB và người hâm mộ xứ Nghệ vì sự tin tưởng và kỳ vọng: “Tôi rất trân trọng sự đón nhận và tin tưởng của lãnh đạo cùng người hâm mộ. Đây là vinh dự lớn, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Tôi và các cộng sự sẽ nỗ lực hết sức, khơi dậy tinh thần chiến đấu, lấy lại bản sắc của Sông Lam Nghệ An. Chúng tôi sẽ cố gắng từng ngày để không phụ lòng tin yêu của người hâm mộ quê hương”.

HLV Văn Sỹ Sơn trao đổi với các cầu thủ SLNA. Ảnh: Chung Lê

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm áp, thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ và niềm tin mà lãnh đạo tỉnh dành cho đội bóng. Với sự trở lại của HLV Văn Sỹ Sơn, người hâm mộ kỳ vọng rằng, ngọn lửa truyền thống của Sông Lam Nghệ An sẽ được thắp sáng trở lại trong chặng đường sắp tới của V.League 2025/2026.