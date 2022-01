Lãnh đạo Sở Y tế nói gì về 'tỷ lệ tiêm đủ mũi cơ bản ở Nghệ An thấp thứ 3 cả nước'?

Sáng 17/1, ông Trần Minh Tuệ - Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa có văn bản báo cáo kết quả tiêm chủng vắc-xin COVID-19 gửi Bộ Y tế; Cục Y tế dự phòng; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia; Chương trình Tiêm chủng mở rộng miền Bắc đề nghị xem xét, điều chỉnh số liệu, tỷ lệ tiêm chủng phù hợp với tình hình thực của địa phương.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ Y tế có công điện nhắc nhở một số địa phương có tỷ lệ tiêm mũi cơ bản thấp. Trong đó, theo số liệu của Bộ Y tế, tỷ lệ tiêm đủ mũi cơ bản của công dân từ 18 tuổi trở lên ở Nghệ An chỉ đạt 76,8%, thấp thứ 3 cả nước.

Theo ông Trần Minh Tuệ, số liệu này không chính xác. “Hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có 1.975.533 người trên 18 tuổi đã tiêm đủ mũi cơ bản. Tương ứng với tỷ lệ 108%”, ông Tuệ nói và giải thích, tỷ lệ vượt 100% là do di biến động dân cư ở Nghệ An là rất lớn.

Tỷ lệ tiêm đủ mũi cơ bản với người từ 18 tuổi trở lên ở Nghệ An đã vượt 100%. Ảnh: Tiến Hùng Tính đến nay, Nghệ An đã tiêm tổng cộng hơn 5,3 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, qua rà soát toàn tỉnh có hơn 270.000 người. Đến nay, tỷ lệ tiêm mũi 1 của nhóm này đã đạt 99%, và tỷ lệ tiêm mũi 2 là 70,7%. Dự kiến, đến ngày 20/1, Nghệ An sẽ hoàn thành phủ mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.



Ngoài ra, hiện nay Nghệ An cũng đã tiêm liều bổ sung cho 340.260 người và liều nhắc lại cho 120.181 người.

Trước đó, ngày 14/1, Bộ Y tế có công điện về việc ăng cường tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 gửi Sở Y tế các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La.

Theo Bộ Y tế, đến hết ngày 12/1 hầu hết các địa phương đã hoàn thành tiêm chủng đủ liều cơ bản cho nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên và đang tích cực triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi, tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc-xin ở trẻ từ 12-17 tuổi là 90,1% và từ 18 tuổi trở lên là gần 100%; tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ hai nhóm đối tượng này lần lượt là 69,5% và 93,4%. Tuy nhiên, hiện tại còn một số địa phương tỷ lệ bao phủ vắc-xin liều cơ bản cho dân số từ 18 tuổi trở lên còn thấp. Cụ thể, theo Bộ Y tế, các địa phương có tỷ lệ này thấp nhất là Sơn La với 75,4%, Hà Giang 76,3%, Nghệ An 76,8%....

Cũng trong công điện này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh này rà soát để đảm bảo không bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều cơ bản để tiêm bù, tiêm vét đủ liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, bảo đảm an toàn tiêm chủng….