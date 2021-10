Lãnh đạo tỉnh chúc mừng 76 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 4

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số ban, ngành liên quan. Tiếp đoàn có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao đổi với lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Trao đổi với lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ cảm ơn cán bộ, chiến sỹ Quân khu đã sát cánh, trực tiếp hỗ trợ, giúp tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid -19. Sự hỗ trợ kịp thời của Quân khu 4 đã tạo sự yên tâm, tin tưởng rất lớn cho cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong cuộc chiến chống dịch bệnh, để lại hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ - ”Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng của Nhân dân.



Bên cạnh đó, Quân khu 4 cũng đã thống nhất chủ trương điều động lực lượng vũ trang địa phương tăng cường tại các tổ, chốt kiểm soát đường ngang, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép khu vực biên giới, phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tại khu cách ly giai đoạn đầu chống dịch. Quân khu 4 còn là điểm tựa vững chắc giúp tỉnh nắm chắc, làm chủ, giữ yên địa bàn, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Nhờ đó, đến nay, tình hình dịch trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát, góp phần đưa kinh tế của tỉnh vẫn giữ được đà tăng trưởng khá tích cực trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước. Văn hóa - xã hội vẫn được duy trì, có nhiều điểm sáng, nhất là về y tế, giáo dục. An sinh xã hội được đảm bảo tốt. Công tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ quan trọng, có hiệu quả của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với tỉnh trong suốt thời gian vừa qua; đồng thời rất mong, tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ mọi mặt, nhất là trong công tác phòng chống, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ do thiên tai, phòng chống dịch Covid-19; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn.



Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Trần Võ Dũng cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân dành cho lực lượng vũ trang Quân khu 4; đồng thời chúc mừng những kết quả kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm của tỉnh.

Trao đổi một số thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân khu 4, cũng như công tác chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2021, Trung tướng Trần Võ Dũng khẳng định lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển; thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, dịch Covid -19.