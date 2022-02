Lãnh đạo tỉnh chúc mừng năm mới các doanh nghiệp, nhà đầu tư ở Nghệ An

Đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An tặng quà đầu năm mới Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: Quang An Sáng 9/2, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu Xuân năm mới.

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Thiên Minh Đức, bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đã báo cáo với lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác về tình hình sản xuất, kinh doanh của tập đoàn, về những dự án mới và những kế hoạch mới đang triển khai như dự án lâm nghiệp công nghệ cao, điện mặt trời, dược liệu...

Đồng chí Lê Hồng Vinh ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn Thiên Minh Đức với sự phát triển của tỉnh nhà. Ảnh: Quang An Bà Chu Thị Thành cũng mong muốn tỉnh Nghệ An duy trì các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn Thiên Minh Đức - là 1 trong 5 đơn vị nộp ngân sách lớn của tỉnh với gần 10% tổng thu ngân sách của tỉnh, đóng góp rất đáng kể trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh cảm ơn doanh nghiệp tạo nhiều việc làm cho người lao động, tiếp tục đóng góp ngân sách lớn cho tỉnh, đồng thời quan tâm đến công tác phòng, chống dịch Covid - 19, tiêm phòng vắc-xin cho cán bộ, công nhân viên, người lao động để không bị gián đoạn sản xuất, kinh doanh trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Ảnh: Quang An

Đến thăm Công ty TNHH VSIP Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh đã trình bày tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An trong năm qua. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của Công ty TNHH VSIP Nghệ An trong sự phát triển của tỉnh nhà. Đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, dù mới hình thành 6 năm nhưng phía công ty đã có sự phát triển mạnh mẽ, góp phần thay đổi diện mạo tỉnh nhà, tạo việc làm cho người lao động...

Lãnh đạo tỉnh tặng quà Công ty CP WHA Industrial Zone 1 Nghệ An. Ảnh: Quang An Thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Vinh mong muốn Công ty TNHH VSIP Nghệ An tiếp tục tăng cường tinh thần phòng, chống dịch, hoàn thiện Khu CN VSIP Nghệ An giai đoạn 2. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tạo mọi điều kiện, phối hợp giải quyết đầu ra cho các sản phẩm của các công ty cho thị trường khu vực và quốc tế...

Làm việc với Công ty CP WHA Industrial Zone 1- Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An với diện tích quy hoạch là 498 ha, tổng mức đầu tư dự án là 2.056,5 tỷ đồng (tương đương 92,2 triệu USD).