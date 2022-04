Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Phục sinh 2022

Cùng với đó, tỉnh đã chỉ đạo tập trung thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Trong thu hút đầu tư, tính đến ngày 21/3, toàn tỉnh đã cấp mới cho 30 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 2.652 tỷ đồng. Điều chỉnh 28 lượt dự án, trong đó, điều chỉnh tổng vốn đầu tư 10 dự án (tăng hơn 12.262 tỷ đồng). Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 14.914,65 tỷ đồng...

Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh P.Q

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là quan tâm giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo ổn định.