Lãnh đạo tỉnh chúc Tết Tập đoàn Thiên Minh Đức

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt đoàn công tác tặng quà, chúc Tết tập đoàn. Ảnh: Quang An

Chiều 29/1, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Thiên Minh Đức. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT tập đoàn.

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Tập đoàn Thiên Minh Đức đã có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Trong những năm gần đây, tập đoàn đã có những dự án lớn trên địa bàn tỉnh, tạo nhiều việc làm cho người lao động và đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt, trong năm 2020, tập đoàn đã nộp được 1.500 tỷ đồng tiền thuế, chiếm 1/10 tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh.