Lãnh đạo tỉnh cùng các đơn vị, doanh nghiệp tặng quà Tết tại các địa phương

* Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTT tỉnh đến thăm, tặng quà Tết cho các cơ quan, đơn vị, các cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình chính sách, hộ nghèo ở huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.

Trong buổi sáng, đoàn công tác đã đến tặng 40 suất quà Tết cho người nghèo và trao quà hỗ trợ xây dựng 2 nhà đại đoàn kết ở xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng; mỗi nhà đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết cho cán bộ, nhân viên Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 1 (xã Nghĩa Đức); Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghĩa Đàn và Công an huyện Nghĩa Đàn. Đây là những cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trực Tết từ 50-100% quân số.

Buổi chiều, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà động viên cho cụ Nguyễn Khơ (cán bộ tiền khởi nghĩa, 72 tuổi Đảng), cụ Quế Thị Ba (cán bộ tiền khởi nghĩa), cụ Ngô Thị Oanh (70 tuổi Đảng), ông Lê Thanh Quỳnh (thương binh 41%) ở thị xã Thái Hòa... Tiếp đó, đoàn cũng đã đến trao quà Tết cho ông Nguyễn Trọng Tiến (người già neo đơn, sức khỏe yếu) ở xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa; trao 30 suất quà Tết cho người nghèo ở xã Nghĩa Thuận.

Đồng chí Cao Thị Hiền bày tỏ sự tin tưởng các cơ quan, đơn vị sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội cũng như đảm bảo tốt công tác chăm sóc, giáo dục người nghiện.

Thăm các cán bộ tiền khởi nghĩa, thương bệnh binh, gia đình chính sách, đồng chí Cao Thị Hiền đã bày tỏ tấm lòng tri ân đối với công lao to lớn của các bác, các gia đình trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại. Đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các gia đình, mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Tặng quà Tết cho các hộ nghèo, đồng chí Cao Thị Hiền chia sẻ, động viên các hộ gia đình đang có hoàn cảnh kinh tế khó khăn không ngừng cố gắng vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Thành Chung

* Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà Tết tại Đồn Biên phòng Diễn Thành và các gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn huyện Diễn Châu.Tại huyện Diễn Châu, đồng chí đã đến chúc mừng Đồn Biên phòng Diễn Thành. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí mong rằng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Diễn Thành đón Tết cổ truyền vui tươi hạnh phúc; đảm bảo công tác trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng tặng quà cho 40 hộ nghèo ở xã Diễn Trung. Dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Diễn Châu cũng trao tặng quà các hộ gia đình nói trên. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Phúc Hợp mong rằng các gia đình ổn định cuộc sống, đón năm mới đầm ấm và hạnh phúc.

Thăm tặng quà, chúc Tết Công an huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Nhàn Đồng chí Hồ Phúc Hợp cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cụ Trần Hòe là cán bộ tiền khởi nghĩa, sinh năm 1926 tại thị trấn Cầu Giát và hai đảng viên 70 tuổi Đảng, là cụ Nguyễn Thị Lượt, sinh năm 1916 ở xã Sơn Hải và cụ Hồ Thị Trinh, sinh năm 1928, xã Quỳnh Lương.



Cùng ngày, đồng chí Hồ Phúc Hợp đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, hộ nghèo tại

Đến tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện Quỳnh Lưu, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Hồ Phúc Hợp đánh giá cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng – an ninh của hai đơn vị trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Đồng chí cũng đề nghị, các đơn vị cần chủ động triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ trực Tết với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, đặc biệt là trong dịp Tết đến, Xuân về.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết hai gia đình ở xã Quỳnh Thạch, gồm ông Hồ Hậu Tề ở xóm 4, là gia đình thân nhân liệt sỹ và ông Văn Đình Cảnh, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo ở xóm 7.

Văn Thành - Thanh Nhàn