Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội

Dự hội nghị có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Nguyên Nguyên

Dự hội nghị có Anh hùng LLVT Nhân dân Trung tướng Nguyễn Quốc Thước; đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thương mại, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An cùng cán bộ, lãnh đạo các bộ, ngành người Nghệ An đã nghỉ hưu.



Về phía Ban liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội có đồng chí Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng; nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; cùng các đồng chí thường trực Ban liên lạc và đông đảo con em người Nghệ An đang công tác, sinh sống tại Hà Nội.

Đông đảo đồng hương Nghệ An tại Hà Nội dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Nguyên Nguyên

Hoạt động gặp gặp mặt đầu Xuân năm mới giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An với đồng hương đang công tác và đã nghỉ hưu tại Hà Nội đã trở thành truyền thống nhiều năm nay. Qua đó, động viên khuyến khích các thế hệ con em người Nghệ An phấn đấu, rèn luyện ở các lĩnh vực công tác, vươn lên lập thân, lập nghiệp, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Những kết quả nổi bật của tỉnh có sự đóng góp của người Nghệ An xa quê



Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh báo cáo với đồng hương Nghệ An tại Hà Nội những kết quả phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An năm 2021 và một số định hướng phát triển của tỉnh thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo đến Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội về những kết quả kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022. Ảnh: Nguyên Nguyên

Năm 2021, cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An đã chung sức, đồng lòng để thực hiện đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, nỗ lực rất cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “quyết liệt, đồng bộ, kịp thời và dựa vào dân”. Kịp thời thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.



Kinh tế có bước phát triển, nổi bật tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 tăng 6,2%; Thu ngân sách 18.936 tỷ đồng, đạt 134,9% dự toán và tăng 6,2% so với năm 2020; kim ngạch xuất khẩu đạt kết quả rất tốt, vượt mục tiêu cả nhiệm kỳ đặt ra; các lĩnh vực văn hóa, an ninh trật tự, quốc phòng an ninh đảm bảo.

Công tác thu hút đầu tư trên địa bàn Nghệ An năm 2021 đạt được nhiều kết quả tích cực; tổng vốn thu hút đầu tư trong năm hơn 44 nghìn tỷ đồng, tăng 40% số dự án và tăng 3,7% số vốn; có rất nhiều dự án FDI đầu tư vào địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công cuộc xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Năm 2021, tỉnh có thêm 19 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới là 299 xã và 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo ở Nghệ An cuối năm 2021 giảm xuống còn 2,74%. Cùng đó, tỉnh tích cực chăm lo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung khẳng định, những kết quả đạt được của Nghệ An năm 2021 và những năm qua là nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh và có sự đóng góp tích cực bằng cả vật chất và tinh thần của người Nghệ An xa quê, trong đó có đồng hương Nghệ An tại Hà Nội.



Bước vào năm 2022, Nghệ An tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, vừa ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cùng đó, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15 (ngày 13/11/2021) của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An; Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (ngày 30/7/2013) của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An; trong đó đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới gắn với bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp để tạo động lực phát triển Nghệ An bền vững. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, tỉnh đang đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới; năm 2022 tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thông thoáng trong thu hút đầu tư và là năm UBND tỉnh chọn là năm chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, phục vụ công cuộc phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2022, tỉnh Nghệ An được giao chỉ tiêu thu ngân sách gần 15.000 tỷ đồng, nhưng tỉnh đặt mục tiêu, quyết tâm thu đạt khoảng 20.000 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, tỉnh đẩy mạnh các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thúc đẩy đầu tư công để từng bước hoàn thiện hạ tầng, phục vụ phát triển; Tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh đầu tư, xúc tiến đầu tư, xây dựng hệ thống cảng biển và các công trình trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong các nhiệm vụ, đề án đặt ra, tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện 2 đề án trọng điểm là “mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh” và mục tiêu “Xây dựng Đề án điều chỉnh mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam để hình thành Khu Kinh tế Nghệ An”. Cùng đó phối hợp tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác phát triển trong giai đoạn mới.



Chúc mừng sức khỏe, thành công đến tất cả người Nghệ An xa quê, trong đó có đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn người Nghệ An xa quê tiếp tục đồng hành, động viên, chia sẻ, hỗ trợ tỉnh phát triển trong thời gian tới. Quá trình phát triển, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của các Bộ ngành Trung ương, tỉnh luôn mong có sự tham gia, đóng góp, chung sức, chung tay của người Nghệ An xa quê.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của con người Nghệ An



Tại hội nghị, đồng chí Lê Doãn Hợp – Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã thông tin về những kết quả nổi bật của Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội trong năm 2021 đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thăm hỏi các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, động viên doanh nhân, con em người Nghệ An ở Hà Nội lao động, học tập ngày càng tốt hơn.

Năm 2021, Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã vận động một số doanh nghiệp hỗ trợ xây nhà nghĩa tình và tặng quà tết cho đồng bào ở huyện biên giới Kỳ Sơn-Nghệ An.

Đồng chi Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Nguyên Nguyên

Năm 2022, Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tiếp tục phát huy trách nhiệm, đoàn kết lao động học tập, phấn đấu thành công hơn. Cùng đó, huy động những doanh nghiệp, doanh nhân người Nghệ An thành đạt về đầu tư tại Nghệ An, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Tại hội nghị Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Công an cũng thông tin những vấn đề thời sự trong nước, quốc tế. Đồng thời thông tin về tình hình liên quan đến Nga - Ukraine và thời sự quốc tế.

Thiếu tướng Lê Văn Cương thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh đến truyền thống tốt đẹp cần phát huy của người Nghệ An trong mọi lĩnh vực.

Đồng chí Trương Đình Tuyển cũng đồng tình cao với những định hướng phát triển của Nghệ An trong năm 2022 và những năm tới; trong đó, việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh là yêu cầu cấp thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Trương Đình Tuyển phát biểu nhấn mạnh cần phát huy truyền thống tốt đẹp của người Nghệ An trên tất cả lĩnh vực. Ảnh: Nguyên Nguyên

Lãnh đạo tỉnh và Ban liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tặng hoa chúc mừng Anh hùng LLVT, Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước và đồng chí Trương Đình Tuyển. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tặng hoa chúc mừng Anh hùng LLVT ND Trung tướng Nguyễn Quốc Thước; tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Đình Tuyển cùng một số doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và đóng góp vào sự phát triển của Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh và Ban liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tặng hoa chúc mừng các doanh nhân người Nghệ An có nhiều đóng góp tích cực. Ảnh: Nguyên Nguyên