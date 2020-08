Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình

(Baonghean.vn) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tỉnh Nghệ An phối hợp Ban liên lạc Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, doanh nhân người Nghệ An đang công tác và đã nghỉ hưu tại Thủ đô.