Lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn (Lào) chúc Tết tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bày tỏ trân trọng trước tình cảm chân thành đến từ Đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định ngày càng thắt chặt tình hữu nghị giữa Nghệ An và tỉnh Khăm Muộn để thúc đẩy sự hợp tác đi vào chiều sâu và thành công nhiều lĩnh vực.

Trước thềm năm mới, Đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn do ông Bun-mi Phim-mạ-sỏn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Tết cổ truyền tới tỉnh Nghệ An.

Tiếp Đoàn công tác có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ và các phòng, ban liên quan.

Trong năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh đã gặt hái được nhiều kết quả đáng mừng. Theo đó, hàng năm, hai tỉnh triển khai thực hiện Biên bản hợp tác Hội nghị APOTC, tham gia vào chương trình giao lưu nghệ thuật giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào do tỉnh Nghệ An và tỉnh Khăm Muộn tổ chức, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn từ Nghệ An sang tham quan du lịch nghiên cứu về lịch sử và văn hóa giữa Lào và Việt Nam.

Hoạt động trao đổi đoàn giữa hai tỉnh cũng được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, hàng năm hai tỉnh đều tổ chức các đoàn sang thăm, làm việc và chúc Tết nhân dịp Tết cổ truyền hai nước Việt Nam và Lào.

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An luôn chú trọng tăng cường các hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Khăm Muộn. Năm học 2022-2023, đã tiếp nhận đào tạo tổng cộng 32 lưu học sinh cho tỉnh Khăm Muộn.

Các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Khăm Muộn đã không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi tỉnh mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, Đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng thời mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phát huy những thành quả hợp tác đã gây dựng trong thời gian qua.

Cảm ơn và ghi nhận những tình cảm chân thành từ phía chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn dành cho Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cũng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng đến lãnh đạo và người dân tỉnh Khăm Muộn; chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muộn tiếp tục gặt hái những thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.