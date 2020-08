Lãnh đạo tỉnh kiểm tra 3 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở TP Vinh

Toàn tỉnh Nghệ An có 61 hội đồng thi với 1.406 phòng thi, 31.200 thí sinh dự thi. Đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Nghệ An đã huy động gần 5.000 người làm công tác coi thi; chuẩn bị hơn 170.000 khẩu trang để phát miễn phí cho các thí sinh dự thi và cán bộ, nhân viên tham gia công tác coi thi. Trước kỳ thi, các điểm thi đều được tiến hành phun khử trùng và bố trí đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và máy đo thân nhiệt.