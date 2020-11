Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình sạt lở núi tại Con Cuông và Đô Lương

Ngày 1/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sạt lở núi do mưa lớn trong mấy ngày qua tại 2 huyện Con Cuông và Đô Lương.

Cùng đi có Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cùng lãnh đạo các địa phương.

Báo cáo của xã Châu Khê, huyện Con Cuông cho biết, ngày 29/10, tại khu vực bản Bủng Xát đã xuất hiện vết rạn nứt lớn, gây nguy hiểm cho các hộ dân sinh sống tại địa bàn và giao thông trên tuyến đường Khe Choăng đi Khe Bu. UBND xã đã tuyên truyền, vận động 20 hộ dân với 64 khẩu trên địa bàn di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Đánh giá cao tinh thần chủ động "4 tại chỗ" của các địa phương cũng như sự tự nguyện của bà con trong việc di dời, sơ tán khỏi nơi nguy hiểm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Đây là vết nứt tương đối rộng, chỗ sâu nhất gần 2m và đang có hiện tượng nứt xuống nên rất nguy hiểm, có khả năng tiếp tục sạt lở.



Kiểm tra, chỉ đạo xử lý sạt lở tại bản Bủng Xát, xã Châu Khê (Con Cuông). Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiện tại, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân là quan trọng nhất, yêu cầu phải đặt lên hàng đầu. Vì vậy, xã Châu Khê cần vận động bà con yên tâm ở lại nơi sơ tán, khi có khuyến cáo mới trở về. Đồng thời, tiếp tục cắt cử lực lượng an ninh theo dõi, cảnh báo, đảm bảo an toàn lưu thông qua khu vực nguy hiểm cũng như bảo vệ tài sản cho người dân, không để xảy ra mất mát, hư hỏng; hỗ trợ đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con.

Chỉ đạo khắc phục sự cố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng: Trước mắt, cần thực hiện hạ độ cao để chống trượt sạt; ngay sau đợt mưa bão, đề nghị huyện thuê tư vấn khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm và tìm giải pháp tối ưu để xử lý vết nứt. Trường hợp phải đưa bà con chuyển đến khu tái định cư, thì khu tái định cư mới không chỉ cần đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, sản xuất, mà quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn khi lụt bão, sạt trượt.



Kiểm tra tình trạng sạt lở tại xã Quang Sơn (Đô Lương). Ảnh: Phú Hương

Tại huyện Đô Lương, mưa lụt đã làm sạt lở trên chiều dài 80m tại núi Rú Bùi (xóm 2, xã Quang Sơn), nứt ngang 20m và trụt sâu xuống 3m. Hiện tại, 13 hộ dân sống ở chân núi đã đi sơ tán.

Theo ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã, thì ngoài việc cắm 5 biển báo cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm, xã cũng tập trung khuyến cáo bà con không về nhà khi chưa thực sự an toàn. “Nếu trời tiếp tục có mưa, sẽ xảy ra trượt đổ một lượng đất đá khổng lồ, khả năng đẩy trôi toàn bộ các hộ dân. Chúng tôi đang đề xuất huyện nghiên cứu, sạt bớt đất trên đỉnh đồi để giảm bớt khối lượng đất đẩy xuống chân đồi" - ông Sơn cho biết.