Lãnh đạo tỉnh làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam

(Baonghean.vn)- Ngày 4/8, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi gặp gỡ, làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam.

Tham gia đoàn có đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ và đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Du lịch, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Làm việc với đoàn có ngài Nikorndej Balankura, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam cùng đại diện ban lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam và các doanh nghiệp Thái Lan.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác của Nghệ An với Thái Lan đã có những kết quả tích cực. Về hợp tác song phương, tỉnh Nghệ An tham gia Hiệp hội 9 tỉnh của 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 – Hiệp hội APOTC (gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình của Việt Nam; Bo Ly Khăm Xay và Khăm Muộn của Lào; Nakhon Phanom, Sakhon Nakhon, Noọng Khai và Bưng Càn của Thái Lan) từ năm 1997. Hiệp hội APOTC thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực: Thương mại, Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, nông nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ trao đổi và đề xuất các nội dung hợp tác giữa Nghệ An và Thái Lan.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 15 dự án có vốn đầu tư FDI từ Thái Lan với tổng vốn cam kết đầu tư trên 171 triệu USD với đa dạng ngành nghề như kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, chế biến hải sản, chế biến thực phẩm đồ uống, khai thác và chế biến khoảng sản...

Kim ngạch xuất khẩu Nghệ An sang Thái Lan năm 2022 đạt 11,3 triệu USD và 6 tháng đầu năm 2023 đạt 5,25 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Hàng thủy sản, viên nén gỗ, hoa quả chế biến và nước hoa quả, đá ốp lát, bao bì các loại, …

Kim ngạch nhập khẩu từ Thái Lan năm 2022 đạt gần 37 triệu USD và 6 tháng đầu năm 2023 đạt 20,71 triệu USD. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: sản phẩm từ giấy, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác, vỏ lon đựng cá hộp, xăng dầu, hạt nhựa…

Đoàn đại biểu Nghệ An tặng quà lưu niệm Ngài Đại sứ.

Hiện Trường Đại học Vinh đã mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi cán bộ, sinh viên; đào tạo sinh viên đại học chuyên ngành tiếng Anh theo chương trình 2+2 với các trường đại học và tổ chức khác tại Thái Lan như Trường Đại học Nakhon Phanom, Trường Đại học Rajabhat Ubon Ratchathani, Trường Đại học Khonkaen,...

Nghệ An đang triển khai các hoạt động hợp tác du lịch với các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 nhằm khai thác tuyến du lịch từ Nghệ An đi Cầu Treo/Cha Lo (Việt Nam) – Khăm Muộn/Bo Ly Khăm Xay/Viêng Chăn (Lào) – Na Khon Pha Nom/Sa Kon Na Khon/ Nọng Khai/Bưng Càn (Thái Lan) và ngược lại; Tổ chức đón các đoàn Famtrip Thái Lan đến khảo sát các tuyến điểm du lịch tại Nghệ An.

Dây chuyền sản xuất của Công ty Royal Foods - công ty 100% vốn Thái Lan tại KCN Nam Cấm. Ảnh tư liệu: Lâm Tùng

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề xuất ngài Đại sứ và chính quyền, doanh nghiệp Thái Lan quan tâm một số nội dung hợp tác như: Giới thiệu các doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư, kinh doanh, trao đổi thương mại tại Nghệ An, với các dự án đầu tư có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, đặc biệt trong các lĩnh vực: công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; phát triển kết cấu hạ tầng, công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, sản xuất vật liệu…; Phối hợp nghiên cứu mở đường bay kết nối các tỉnh Bắc Trung Bộ, Việt Nam với các tỉnh vùng Đông Bắc, Thái Lan; Hỗ trợ tỉnh Nghệ An khảo sát học tập một số mô hình phát triển du lịch tại Thái Lan (du lịch MICE, du lịch biển, du lịch số…; tổ chức các đoàn nghệ thuật tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại tỉnh Nghệ An; Trao đổi hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ…

Về phía tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất nhằm chào đón các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Thái Lan nói riêng đến với Nghệ An trong thời gian tới.

Đáp lại các đề xuất của tỉnh Nghệ An, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam cho biết Thái Lan sẵn sàng hợp tác với tỉnh Nghệ An trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời đánh giá cao các thành tựu kinh tế của Nghệ An, đặc biệt về kết quả thu hút đầu tư nước ngoài năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Đại sứ sẽ giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Nghệ An đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp Thái Lan; kết nối mở rộng hợp tác với Nghệ An với các địa phương, doanh nghiệp của Thái Lan trên các lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm, dịch vụ, các trung tâm thương mại bán buôn, bán lẻ và du lịch. Đại sứ bày tỏ mong muốn Lãnh đạo tỉnh và Chính quyền tỉnh Nghệ An có sự quan tâm, hỗ trợ đối với các doanh nghiệp Thái Lan.

Về việc mở đường bay thẳng giữa các địa phương Thái Lan và Nghệ An, Đại sứ cho rằng đây là ý tưởng hay và sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan nghiên cứu tính khả thi để triển khai thực hiện.

Về du lịch, Đại sứ nhận xét Nghệ An có nhiều địa danh văn hóa - lịch sử, nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp và đề nghị hai bên thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua du lịch. Nghệ An nên quan tâm quảng bá du lịch văn hóa và du lịch sinh thái đến với du khách Thái Lan. Ngược lại, Đại sứ quán quan tâm thúc đẩy Tổng cục Du lịch Thái Lan quan tâm đến các loại hình du lịch này và điểm đến ở Nghệ An.

Về Giáo dục, Đại sứ cho rằng đây là mối quan hệ hợp tác nền tảng và bày tỏ sự quan tâm đến loại hình đào tạo 2+2 giữa các trường Đại học giữa hai bên. Đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường loại hình đào tạo này trong thời gian tới.