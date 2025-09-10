Thời sự Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Chiều 9/10, đoàn công tác Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu (15/10/1945-15/10/2025).

Tham gia đoàn có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Công an tỉnh.

Tiếp đoàn, về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến - Phó Tư lệnh Quân khu; Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 4, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trân trọng gửi đến các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, thủ trưởng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 lời chúc mạnh khỏe, thành công, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, tổ chức thành công lễ kỷ niệm.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, tỉnh Nghệ An may mắn và thuận lợi khi được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đóng chân trên địa bàn. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An có mối quan hệ rất gần gũi, gắn bó.

Đoàn công tác Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tặng lẵng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu. Ảnh: Phạm Bằng

Trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong những năm qua đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho rằng, nhờ sự hỗ trợ đó đã giúp Nghệ An giữ vững được sự ổn định địa bàn, có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả khá toàn diện và tích cực trên các lĩnh vực.

Trong thời gian qua, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã hỗ trợ rất tích cực cho tỉnh Nghệ An trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ biên giới, đối ngoại, triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đặc biệt, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ tích cực cho tỉnh Nghệ An trong công tác ứng phó, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ổn định địa bàn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Hình ảnh của lực lực lượng vũ trang Quân khu 4 đối với người dân hết sức tốt đẹp, sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".

Thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết, tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt 8,61%, đứng thứ 11/34 tỉnh, thành cả nước; thu ngân sách đạt trên 20.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư đạt gần 1 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đi vào hoạt động ổn định và đang tiếp tục được kiện toàn để hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Nghệ An đặt mục tiêu cao với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 12%, phấn đấu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Để thực hiện được mục tiêu trên, ngoài sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà, Nghệ An kỳ vọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Quân khu 4.



Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 cho rằng, điều này thể hiện tình cảm, sự cổ vũ lớn lao của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An đối với lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các địa phương, đặc biệt là sự quan tâm, chia sẻ, đùm bọc của bà con nhân dân tỉnh Nghệ An đã đồng hành cùng lực lượng vũ trang Quân khu trong những năm qua. Qua đó, giúp cho lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước phong tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3 trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, sự cổ vũ lớn lao của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An đối với với lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Phạm Bằng

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, trong thời gian qua, được sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ, đặc biệt nhiệm vụ giữ vững thế trận phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đối với các tỉnh trên địa bàn đóng chân, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xóa nhà tạm, nhà đồng đội, giúp đỡ gia đình khó khăn với 756 căn nhà. Cùng đó, lực lượng vũ trang Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các địa phương trong công tác phòng chống, khắc phục thiên tai với tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Công an tỉnh tham gia đoàn. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, Tư lệnh Quân khu 4 cũng mong muốn cấp uỷ, chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ cho lực lượng vũ trang trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 bày tỏ vui mừng trước những kết quả, sự đột phá lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Nghệ An trong những năm qua; đồng thời nhấn mạnh quyết tâm cùng với quân và dân tỉnh Nghệ An xây dựng quê hương Bác giàu mạnh, phồn vinh, đặc biệt là hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.