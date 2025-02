Thể thao Lãnh đạo tỉnh Nghệ An động viên tinh thần đội bóng Sông Lam Nghệ An Chiều 14/2, trước vòng đấu cuối cùng của lượt đi V-League 2024/25, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến sân vận động Vinh để gặp mặt, động viên tinh thần đội bóng Sông Lam Nghệ An.

Cùng đi có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao.

Trải qua 12 vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2024/25, Sông Lam Nghệ An không có được kết quả như mong đợi. Đội chủ sân Vinh đang đứng áp chót bảng xếp hạng, mới chỉ giành được 1 trận thắng, 6 trận hòa và để thua tới 5 trận. Nếu không cải thiện được thứ hạng, Sông Lam Nghệ An sẽ đối diện với nguy cơ lần đầu tiên phải xuống chơi ở giải hạng nhất.

Đồng chí Bùi Đình Long động viên tinh thần toàn đội Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Tại vòng đấu cuối cùng của lượt đi, Sông Lam Nghệ An sẽ có trận đấu then chốt gặp Hải Phòng trên sân Vinh. Cuộc đối đầu này được xem là trận chung kết ngược. Bởi hiện tại đội bóng đất cảng chỉ hơn Sông Lam Nghệ An 2 điểm và xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng V-League. Nếu Sông Lam Nghệ An thắng trên sân Vinh, sẽ soán ngôi của đội bóng này.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao khích lệ tinh thần các cầu thủ SLNA. Ảnh: Đức Anh

Chính vì vậy, nhằm kịp thời khích lệ tinh thần thi đấu cho toàn đội, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến sân vận động Vinh để gặp mặt, động viên các cầu thủ xứ Nghệ trước trận đấu quan trọng ở mùa giải năm nay.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Đình Long ghi nhận, đánh giá cao tinh thần thi đấu, sự nỗ lực của ban huấn luyện, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An trong suốt chặng đường vừa qua của mùa giải. Tuy nhiên với lực lượng khá non trẻ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, việc Sông Lam Nghệ An chưa giành được kết quả như mong đợi là điều không nằm ngoài dự đoán.

Đoàn công tác tặng hoa, chúc đội bóng Sông Lam Nghệ An giành kết quả tốt trong chặng đường còn lại của mùa giải. Ảnh: Đức Anh

Trong thời gian tiếp theo của mùa giải, đồng chí Bùi Đình Long mong muốn các cầu thủ, ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An hãy nêu cao tinh thần vì màu cờ sắc áo, vì truyền thống hào hùng của câu lạc bộ, tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, để đạt được mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hoá và Thể thao sẽ luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Sông Lam Nghệ An yên tâm thi đấu.