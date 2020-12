Lãnh đạo tỉnh Nghệ An gặp mặt chia tay các cơ quan báo chí thuộc diện quy hoạch

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chủ quan, cơ quan báo chí địa phương. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An có 7 cơ quan báo chí được Bộ TT&TT cấp giấy phép hoạt động báo chí. Theo đề án thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh đến năm 2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, có 3 cơ quan báo chí thuộc diện giữ nguyên không phải sắp xếp là Báo Nghệ An (cơ quan chủ quản là Tỉnh ủy Nghệ An); Đài PTTH Nghệ An (cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Nghệ An) và Tạp chí Sông Lam (cơ quan chủ quản là Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh). Có 4 cơ quan báo chí thuộc diện phải sắp xếp.

Trong đó, Báo Công an Nghệ An (cơ quan chủ quản là Công an Nghệ An) thực hiện theo điểm c, khoản III, điều 1 tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Cụ thể, “Bộ Công an hoàn thành sắp xếp báo của Công an 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân trong năm 2020”.

Ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở TT&TT báo cáo kết quả việc thực hiện đề án sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh đến năm 2025. Ảnh: Phạm Bằng Ba cơ quan báo chí còn lại thuộc diện sắp xếp là: Báo Lao động Nghệ An (cơ quan chủ quản là Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An); Tạp chí Văn hóa Nghệ An (cơ quan chủ quản là Sở Văn hóa và Thể thao); Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An (cơ quan chủ quản là Sở Khoa học và Công nghệ).



Trong đó, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An và Báo Lao động Nghệ An tiến hành giải thể. Tạp chí Văn hóa Nghệ An giải thể và sáp nhập nguyên trạng vào Tạp chí Sông Lam để tiếp tục hoạt động báo chí.

Bà Nguyễn Thu Hương - nguyên Tổng Biên tập Báo Lao động Nghệ An phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo kết quả việc thực hiện đề án sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025. Đại diện các cơ quan báo chí, các phóng viên đã chia sẻ nhiều ý kiến, mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm sớm bố trí việc làm cho các phóng viên, nhân viên tại các cơ quan báo chí thuộc diện quy hoạch.



Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với các cán bộ, phóng viên, nhân viên tại các cơ quan báo chí thuộc diện quy hoạch. Đồng thời nhấn mạnh, việc xây dựng đề án thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025 được UBND tỉnh tiến hành thực hiện chặt chẽ và đến thời điểm này cơ bản hoàn thành.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cảm ơn các đơn vị đã và đang làm thủ tục để tiếp nhận 24 đồng chí tại các cơ quan báo chí thuộc diện quy hoạch vào làm việc. Mong rằng tại cơ quan mới, các cán bộ, phóng viên, nhân viên sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Đồng chí Bùi Đình Long mong muốn các cơ quan báo chí, phóng viên trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội, nhằm phấn đấu đạt mức cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho đại diện các cơ quan báo chí trong diện quy hoạch. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế.