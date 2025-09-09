Kinh tế Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Ngày 9/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đi thực địa, kiểm tra tình hình chuẩn bị tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh. Đây là một trong những hạng mục then chốt, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ của dự án trọng điểm quốc gia.

Theo báo cáo tiền khả thi, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541 km, đi qua 15 tỉnh, thành phố, tốc độ thiết kế 350 km/h, với 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa. Riêng đoạn qua Nghệ An dài 85,5 km, đi qua 18 xã, phường.

Kiểm tra thực địa tại xã Hưng Nguyên. Ảnh: Nguyễn Toàn

Việc triển khai dự án sẽ ảnh hưởng đến khoảng 2.150 hộ dân, trong đó có hơn 1.940 hộ phải di dời, tái định cư. Để đáp ứng nhu cầu này, Nghệ An dự kiến xây dựng khoảng 30 khu tái định cư với diện tích gần 103 ha, tổng kinh phí xấp xỉ 1.450 tỷ đồng. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của nhiều cấp, ngành, địa phương.

Kiểm tra hướng tuyến tại xã Thần Lĩnh. Ảnh: Nguyễn Toàn

Trong số 18 xã, phường nằm trên tuyến, đến nay đã có 7 đơn vị chấp thuận chủ trương khảo sát địa điểm lập quy hoạch khu tái định cư, 5 đơn vị phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát và cắm mốc, 3 đơn vị lựa chọn xong đơn vị tư vấn lập và thẩm định quy hoạch chi tiết.

Trong chuyến đi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trực tiếp khảo sát tại phường Hoàng Mai (TX. Hoàng Mai), các xã Quỳnh Lưu, Minh Châu, Đức Châu, Tân Châu, Thần Lĩnh, Hưng Nguyên và Hưng Nguyên Nam. Các xã còn lại trên tuyến cũng tập trung báo cáo tiến độ. Qua kiểm tra, đồng chí Hoàng Phú Hiền ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền cơ sở trong việc bám sát chỉ đạo của tỉnh, kịp thời tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của dự án, đồng thời lấy ý kiến cộng đồng để xác định vị trí tái định cư, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Kiểm tra điểm quy hoạch TĐC 8,9 ha tại khối 7, phường Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quan điểm: “Nơi tái định cư phải tốt hơn, thuận lợi hơn nơi ở cũ.” Theo đó, việc quy hoạch phải đảm bảo hợp lý về diện tích, vị trí, hạ tầng và tiện ích cho người dân. Các khu đất bố trí cần vuông vắn, phát huy tối đa công năng sử dụng. Với những vị trí khó quy hoạch, địa phương cần lựa chọn địa điểm khác thuận lợi hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng sớm góp ý với các địa phương về các quy hoạch đã có, để đẩy nhanh phê duyệt và triển khai trong thời gian sớm nhất. Những nơi đủ điều kiện cần tập trung cho công tác thu hồi đất, dự kiến kinh phí chi trả và xây dựng theo từng giai đoạn, nhằm tạo thuận lợi cho việc cân đối nguồn vốn.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền lưu ý, địa phương nào chưa thành lập Ban quản lý dự án thì cần thuê đơn vị tư vấn để kịp thời triển khai các thủ tục đầu tư. Đối với những vị trí có ý kiến đề xuất điều chỉnh nắn tuyến, tỉnh đã báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. Tuy nhiên, trước mắt, các địa phương phải triển khai theo hướng tuyến hiện tại, đồng thời dự phòng phương án nếu có điều chỉnh.

“Quan trọng nhất là các địa phương phải bám sát chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo các mốc thời gian về giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công Dự án đường sắt tốc độ cao,” Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được đánh giá là một trong những công trình hạ tầng giao thông lớn nhất, có tính chất chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong nhiều thập kỷ tới. Với quy mô và mức đầu tư hàng chục tỷ USD, dự án không chỉ tạo đột phá về vận tải, mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương có tuyến đi qua, trong đó có Nghệ An.

Công tác tái định cư được xác định là khâu then chốt. Nếu làm tốt, không chỉ giúp dự án đúng tiến độ, mà còn đảm bảo đời sống ổn định, lâu dài cho người dân, củng cố niềm tin của cộng đồng vào dự án trọng điểm quốc gia này.