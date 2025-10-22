Thời sự Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ở các xã Sáng 22/10, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác số 2 chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp làm việc với các xã: Con Cuông, Môn Sơn, Châu Khê, Bình Chuẩn, Mậu Thạch, Cam Phục.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tổ công tác UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Con Cuông. Ảnh: Thành Cường

Nhiều điểm nghẽn cần khắc phục

Trước khi làm việc với lãnh đạo các xã, đồng chí Nguyễn Văn Đệ và các thành viên trong Tổ công tác đã kiểm tra thực tế tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Châu Khê.

Sau khi thành lập, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Châu Khê đã tiếp nhận 864 hồ sơ thủ tục hành chính chủ yếu liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, BHYT, bảo trợ xã hội, đất đai... Tính đến ngày 20/10, trung tâm đã giải quyết 802 hồ sơ, đạt tỷ lệ 93,8%.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công xã Châu Khê. Ảnh: Phương Thúy

Việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, theo lãnh đạo xã Châu Khê, địa phương còn gặp một số lúng túng; công tác bố trí, trả lương và thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức khi điều động gặp một số khó khăn; đội ngũ cán bộ còn thiếu kinh nghiệm về các lĩnh vực chuyên sâu...

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo các xã. Ảnh: Thành Cường

Còn tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Con Cuông, tổng số hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quý 3/2025 là 2.240 hồ sơ, trong đó có 1.712 hồ sơ trực tuyến, chiếm 76,4%; đến nay đã giải quyết được 1.642 hồ sơ, đạt 73,3%.

Theo lãnh đạo xã Con Cuông, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính xử lý chậm, lỗi chuyển tiếp, mất thời gian, dẫn đến hồ sơ trễ hạn. Quy trình xử lý hồ sơ trực tuyến phải qua nhiều bước trung gian, mất nhiều thời gian, dẫn đến kết quả trả cho công dân phải chờ đợi lâu.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh - Chủ tịch UBND xã Châu Khê phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Làm việc với Tổ công tác, lãnh đạo xã Môn Sơn phản ánh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn gặp khó khăn khi thực hiện. Công tác cấp Giấy chứng nhận còn nhiều lúng túng trong việc xác định nguồn gốc đất, do hồ sơ ở các xã miền núi chủ yếu là không có giấy tờ, hồ sơ địa chính thiếu đồng bộ, bản đồ địa chính có nhiều sai sót...

Bên cạnh đó, nhiều dự án chuyển giao từ cấp huyện sang xã đang tạm dừng thi công để hoàn thiện thủ tục bàn giao chủ đầu tư; thiếu hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền phê duyệt, quản lý dự án.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Con Cuông phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Lãnh đạo các xã Bình Chuẩn, Mậu Thạch, Cam Phục cũng phản ánh những vấn đề nảy sinh liên quan đến các lĩnh vực nội vụ, xây dựng, tài chính, nông nghiệp và môi trường...

Đồng thời, các địa phương kiến nghị sớm ban hành hướng dẫn triển khai các quy định mới liên quan đến sắp xếp bộ máy chính quyền 2 cấp, đặc biệt là các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; bổ sung biên chế cán bộ, công chức cho xã đủ về số lượng và chuyên môn nghiệp vụ; có chính sách hỗ trợ kinh phí cho việc nâng cấp hạ tầng CNTT ở cấp cơ sở...

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Môn Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Chủ động phối hợp giữa sở, ngành và địa phương

Trả lời những kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường của các địa phương, đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, lĩnh vực đất đai đang là vấn đề nóng và khó ở nhiều địa phương, vì vậy Sở có trách nhiệm phối hợp cùng với các xã để giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Nguyễn Hoài An - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Con Cuông phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Về việc chồng lấn giữa đất của Ban quản lý rừng phòng hộ và đất sản xuất, đất ở của người dân ở các xã, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành đo đạc, xác định rõ ranh giới của Ban quản lý rừng phòng hộ, ranh giới đất của người dân. Trên cơ sở đó, đồng chí Hoàng Quốc Việt đề nghị các địa phương dựa trên hồ sơ đo đạc thực tế để báo cáo, phối hợp Sở rà soát, giải quyết vướng mắc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân...

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời một số kiến nghị của địa phương. Ảnh: Thành Cường

Liên quan đến trả nợ công các chương trình, dự án trước đây của cấp huyện chuyển về xã, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, các nguồn vốn đầu tư công trước đây được bố trí cho cấp huyện nhưng chưa giải ngân đều được chuyển về ngân sách tỉnh. Vì vậy, đối với các công trình này, địa phương cần trình, chuyển hồ sơ lên, để Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp lại theo nhu cầu thanh toán.

Về những vướng mắc trong tổ chức bộ máy, công tác cán bộ..., đồng chí Lê Văn Lĩnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động, Sở đã tham mưu cho tỉnh thực hiện biên chế tạm thời. Hiện nay, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đang rà soát lại tổng thể tất cả cán bộ, công chức, viên chức của 130 xã để điều chỉnh từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính trả lời một số kiến nghị của địa phương. Ảnh: Thành Cường

Đối với các địa phương thiếu biên chế tại các vị trí việc làm cần có chuyên môn sâu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, trước đây, trong quá trình tổ chức cán bộ, có thực trạng phân công nguyên một phòng Tài nguyên Môi trường về một xã, và chỉ công tác ở Ủy ban Kiểm tra, công tác Đảng mà không làm công tác chuyên môn. Vì vậy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát nội bộ để phân công cán bộ đúng vị trí chuyên môn; còn địa phương thiếu ở vị trí nào, có đề xuất tuyển dụng hay tiếp nhận thì gửi Sở để kịp thời tham mưu. Đồng chí Lê Văn Lĩnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng lưu ý các địa phương có thể xem xét phương án ký hợp đồng với những người có năng lực, trình độ tại các vị trí chuyên môn còn thiếu theo đúng quy định, hướng dẫn của tỉnh.

Lựa chọn các công trình cấp bách để ưu tiên hoàn thiện

Ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức các xã trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã, các sở, ngành tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức để chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục vận hành ổn định, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ giao các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các nội dung thuộc lĩnh vực đất đai, tài chính, nội vụ, xây dựng, nông nghiệp, công thương và công nghệ thông tin. Trong đó, chú trọng phối hợp cùng các địa phương hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; bố trí, luân chuyển cán bộ phù hợp, ưu tiên bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về công tác tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Cùng với đó, xem xét cơ chế hỗ trợ tạm thời cho các xã khó khăn trong giai đoạn đầu thực hiện chính quyền 2 cấp; nghiên cứu tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ cho cấp xã có khối lượng dự án bàn giao lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các sở, ngành và địa phương ưu tiên bố trí vốn cho các công trình dở dang, dự án chuyển tiếp để hoàn thành, tránh lãng phí. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp các địa phương rà soát, hướng dẫn Ban hành hướng dẫn cụ thể về trình tự, thẩm quyền phê duyệt, quản lý đầu tư xây dựng của cấp xã theo mô hình mới. Quá trình đó, rà soát, lựa chọn các công trình cấp bách để ưu tiên hoàn thiện và bàn giao trong năm 2025 - 2026.

Song song với đó, đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát huy hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm thủ tục chồng chéo...