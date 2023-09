Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Cơ quan Phát triển doanh nghiệp Singapore (ESG)

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương, lãnh đạo Tập đoàn VSIP, WHA và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đón tiếp đoàn có ông Kow Juan Tiang - Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á ESG; Ông Chen Yingquan - Đối tác phát triển cao cấp khu vực Đông Nam Á ESG.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Cơ quan Phát triển doanh nghiệp Singapore (ESG).

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đình Long đã giới thiệu với lãnh đạo ESG những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An. Đồng chí khẳng định niềm vui mừng khi đến thăm, làm việc với Cơ quan Phát triển doanh nghiệp Singapore trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Singapore, đặc biệt Thủ tướng Lý Hiển Long vừa thăm chính thức Việt Nam vào cuối tháng 8 vừa qua.

Đồng chí Bùi Đình Long tặng quà lưu niệm lãnh đạo Cơ quan Phát triển doanh nghiệp Singapore (ESG).

Nghệ An luôn xem Singapore là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu để hợp tác và phát triển trong hiện tại và tương lai.

Hiện nay, Nghệ An có 7 dự án có vốn đầu tư FDI từ Singapore với tổng vốn cam kết đầu tư là 486,41 triệu USD thuộc các ngành nghề như: may mặc, sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông..., thu hút hơn 10.000 lao động đang làm việc.

Tốc độ tăng trưởng bình quân của tỉnh Nghệ An trong những năm gần đây đạt trên 9%/năm, nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước vào năm 2022 và trong nhóm 8 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm 2023.

Tỉnh Nghệ An luôn đánh giá cao thế mạnh về công nghệ, tài chính, kỹ năng quản trị và mạng lưới thị trường của các nhà đầu tư Singapore, do đó, Nghệ An mong muốn các tập đoàn lớn, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Singapore quan tâm đầu tư vào Nghệ An, trong đó ưu tiên các dự án ở các ngành, lĩnh vực như: công nghệ cao, tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất thiết bị y tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, du lịch chất lượng cao, dịch vụ tài chính, logistics và các dịch vụ hiện đại khác; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là các ngành nghề mới trên nền tảng công nghiệp 4.0...

"Để thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, tôi mong muốn ESG quan tâm hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong việc giới thiệu các đoàn doanh nghiệp Singapore sang thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Nghệ An", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh.

Khẳng định sự quan tâm to lớn đối với Nghệ An, ông Kow Juan Tiang - Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á ESG nhấn mạnh mối quan hệ giữa Việt Nam - Singapore đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. ESG - với vai trò là cơ quan cấp phép cho các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài của Singapore sẽ giới thiệu, khuyến khích các doanh nghiệp Singapore đến tìm hiểu đầu tư tại Nghệ An dựa trên các lợi thế của tỉnh như đất đai, nhân lực, hạ tầng giao thông,...

Đoàn công tác thăm Triển lãm Quy hoạch thành phố và nghe lãnh đạo Cơ quan Quốc gia thông minh Singapore giới thiệu về việc ứng dụng công nghệ cho thành phố và cung cấp các dịch vụ cho người dân.

Cùng ngày, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An đã đến thăm Trung tâm sản xuất thông minh Singapore (ARTC). ARTC có một mạng lưới với hơn 95 thành viên từ các tập đoàn đa quốc gia toàn cầu (MNC), cơ quan công quyền, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cho đến các công ty khởi nghiệp. Chuyên môn của ARTC trong sản xuất và tái sản xuất tiên tiến giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi đổi mới từ nghiên cứu ứng dụng sang các ứng dụng và giải pháp công nghiệp, đồng thời xây dựng năng lực thông qua hợp tác với các thành viên trong ngành trong 5 trụ cột: Hàng không vũ trụ; Hàng tiêu dùng nhanh và thương mại điện tử; Năng lượng; Vận tải đường bộ và Công nghệ y tế...

Dịp này, đoàn công tác đến thăm Triển lãm Quy hoạch thành phố và nghe lãnh đạo Cơ quan Quốc gia thông minh Singapore giới thiệu về việc ứng dụng công nghệ cho thành phố và cung cấp các dịch vụ cho người dân...