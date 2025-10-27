Thời sự Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với nhà đầu tư FDI 145 triệu USD và các đối tác công nghệ quốc tế Chiều tối 27/10, UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Công ty TNHH VSIP Nghệ An và nhà đầu tư Radiant Opto - Electronics Corporation cùng các đối tác về tình hình triển khai các dự án đầu tư tại Nghệ An.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tiếp, làm việc với đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Đại diện nhà đầu tư Radiant Opto - Electronics Corporation có ông Vương Dục Siêu - Chủ tịch Tập đoàn. Về phía Công ty TNHH VSIP Nghệ An có ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc.

Cùng tham dự còn có đại diện một số đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất điện tử, gồm: Công ty Bán dẫn Seoul, Tập đoàn Công nghệ Hồng Hải (Foxconn), Công ty Công nghệ HIP, Công ty Công nghệ Đông Lập và Công ty Công nghệ Hoàng Quáng.

Tiến độ thần tốc của dự án FDI 145 triệu USD

Dự án Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An có tổng vốn đầu tư 145 triệu USD trên diện tích khoảng 7 ha tại KCN VSIP Nghệ An; chuyên sản xuất các linh kiện điện tử cao cấp như mô-đun đèn nền (BLU), tấm dẫn hướng ánh sáng (LGP) và phim tăng cường độ sáng (BEF).

Ông Vương Dục Siêu - Chủ tịch Tập đoàn Radiant Opto - Electronics Corporation phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đây là các cấu phần cốt lõi của màn hình TV, laptop, điện thoại, ô tô và thiết bị y tế, là hoàn toàn phù hợp với định hướng chiến lược của tỉnh: Ưu tiên thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và sử dụng đất đai, lao động hiệu quả.

Kể từ khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu (21/12/2023), đến nay, dự án đã xây dựng hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 khu vực sản xuất và giai đoạn 1 khu vực lưu trú công nhân và chuyên gia và sẽ tổ chức khánh thành vào ngày mai (28/10).

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Vương Dục Siêu - Chủ tịch Tập đoàn Radiant Opto - Electronics chia sẻ: “Hai năm trước, cũng tại phòng họp này, chúng tôi có buổi gặp gỡ đầu tiên với lãnh đạo tỉnh Nghệ An để trao đổi định hướng hợp tác. Thời gian trôi qua thật nhanh và hôm nay, dự án nhà máy của Radiant tại Nghệ An đã hoàn thành, chuẩn bị đi vào hoạt động. Đó chính là minh chứng rõ nét nhất cho năng lực thực thi và quyết tâm của chúng tôi”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Theo ông Vương Dục Siêu, nhà máy tại Nghệ An giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của Tập đoàn. Đây không chỉ là bước mở rộng quy mô sản xuất, dự án còn là biểu tượng cho chiến lược tăng cường tính bền vững của chuỗi cung ứng và phát triển xanh của Tập đoàn.

Nhân dịp này, ông Vương Dục Siêu bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Khu công nghiệp VSIP và các sở, ngành đã đồng hành, hỗ trợ để dự án vượt qua nhiều thách thức, sớm về đích.

Đánh giá cao môi trường đầu tư của tỉnh, ông khẳng định: Tập đoàn mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Nghệ An, cùng nhau hướng tới một tương lai hợp tác bền vững, rực rỡ và thành công hơn".

Ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An bày tỏ cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cùng các sở, ngành đã dành thời gian tiếp đón và làm việc trong không khí thân tình, cởi mở.

Ông Teng Wei Hong nhấn mạnh, Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, có diện tích lớn, tài nguyên phong phú, nguồn nhân lực trẻ và dồi dào, chi phí hợp lý, quỹ đất và giá thuê cạnh tranh.

Đặc biệt, chính quyền tỉnh có chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, tầm nhìn xa, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, gồm cảng biển, sân bay, đường cao tốc, đường sắt và hệ thống đào tạo nhân lực chất lượng.

Từ năm 2015, VSIP đã có mặt tại Nghệ An và đến nay phát triển 3 khu công nghiệp và 1 khu đô thị phức hợp. Ông khẳng định VSIP luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư, cùng chung tay xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm sản xuất điện tử và chế tạo chính xác của khu vực Bắc Trung Bộ.

Nhân dịp này, ông gửi lời chúc mừng Tập đoàn Radiant Opto - Electronics có lễ khánh thành thành công, kinh doanh hưng thịnh, đồng thời, chúc các nhà đầu tư, đối tác có trải nghiệm tốt đẹp tại Nghệ An.

Cam kết hỗ trợ Radiant Opto - Electronics và các đối tác đầu tư hiệu quả tại Nghệ An

Phát biểu tại cuộc làm việc với Tập đoàn Radiant Opto - Electronics, Công ty TNHH VSIP Nghệ An và các đối tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp ông Vương Dục Siêu, cùng các cộng sự và đối tác đến làm việc tại Nghệ An.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Tập đoàn về những thành tích vượt bậc trong triển khai dự án tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao ý chí, quyết tâm cao độ và phong cách làm việc chuyên nghiệp của Tập đoàn Radiant Opto - Electronics; sự điều hành chuyên nghiệp của đội ngũ lãnh đạo dự án tại VSIP Nghệ An.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị Công ty TNHH VSIP Nghệ An và các sở, ngành liên quan tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn Radiant Opto - Electronics trong giai đoạn vận hành và sản xuất; nhất là các thủ tục về thuế, hải quan, lao động; hạ tầng điện, nước, giao thông và thông tin liên lạc.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đến ông Vương Dục Siêu - Chủ tịch Tập đoàn Radiant Opto - Electronics Corporation. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị VSIP và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án VSIP Nghệ An II với quy mô 180 ha, là dự án phát triển công nghiệp hỗ trợ đã được trao Giấy chứng nhận đầu tư dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong trong chuyến thăm, làm việc tại Singapore tháng 3 vừa qua.

Tiếp nối kết quả ấn tượng khi VSIP Nghệ An III hoàn tất 500 ha chỉ trong chưa đầy 1 năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho biết, tỉnh đang phấn đấu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án VSIP Nghệ An II vào cuối năm 2025, đồng thời, bày tỏ tin tưởng tiến độ triển khai dự án sẽ tiếp tục đạt kết quả nhanh chóng và hiệu quả như các giai đoạn trước.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị VSIP đẩy nhanh tiến độ triển khai khu đô thị, dịch vụ hỗn hợp đối diện Khu công nghiệp VSIP I, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội cho chuyên gia, người lao động và nhà đầu tư.

Với các đối tác của Radiant Opto - Electronics Corporation, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An chia sẻ: “Người Việt có câu "mắt thấy, tai nghe" và không gì thuyết phục hơn việc tận mắt chứng kiến những gì tỉnh Nghệ An cùng VSIP đã đồng hành với Radiant Opto - Electronics trong quá trình triển khai dự án”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An và các nhà đầu tư, đối tác chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí bày tỏ mong muốn, thông qua chuyến làm việc này, các nhà đầu tư sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An và VSIP cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng tổ chức các chuyến khảo sát thực địa, cũng như các cuộc làm việc chuyên đề để các đối tác quốc tế có cái nhìn toàn diện hơn về tiềm năng và cơ hội đầu tư tại địa phương.

Kết thúc phát biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An chúc lễ khánh thành của dự án vào ngày mai (28/10) thành công tốt đẹp, mang lại kết quả vang dội và đạt được những mục tiêu lớn mà Tập đoàn đề ra.

Đồng chí cũng gửi lời chúc các đối tác có chuyến công tác ý nghĩa và nhiều trải nghiệm tốt đẹp tại Nghệ An.